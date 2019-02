IAAF nemieni Semenyovú zaradiť medzi mužov, ale trvá na novom pravidle

Juhoafrická atlétka bojuje na CAS proti pravidlu, ktoré núti pretekárky pol roka pred súťažami v kategóriách od 400 m do míle udržať hladinu testosterónu pod stanovenú úroveň.

Lausanne 14. februára (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácii (IAAF) poprela, že bude žiadať pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS) o zaradenie Caster Semenyovej medzi mužov. Juhoafričanka bojuje na CAS proti pravidlu, ktoré núti pretekárky pol roka pred súťažami v kategóriách od 400 m do míle udržať hladinu testosterónu pod stanovenú úroveň. Svetová a olympijská šampiónka na 800 metrov trpí poruchou pohlavného vývoja, čo zapríčiňuje vysokú úroveň testosterónu. To jej v konečnom dôsledku poskytuje výhodu pred ostatnými pretekárkami.



Britské periodikum The Times dokonca zverejnilo správu, podľa ktorej právnici IAAF označili Semenyovú za "z biologického hľadiska muža". V stredu však IAAF vydala stanovisko, kde odmieta snahu preradiť športovkyne s podobnými poruchami do mužskej kategórie: "IAAF nebude klasifikovať ženy s poruchou pohlavného vývoja medzi mužov. Bez výhrad akceptujeme ich legálne pohlavie."



Zároveň však priznáva, že ich fyziológia môže negatívne vplývať na férovosť pretekov a nemožno ju ignorovať. "Ak majú pretekárky mužské pohlavné žľazy a nadmerné množstvo testosterónu, pôsobí to na veľkosť kostí, svalov a hladinu hemoglobínu v krvi. Aby sme dosiahli spravodlivé podmienky, musíme žiadať tieto pretekárky o zníženie úrovne pohlavného hormónu," uviedla IAAF.



Semenyová si pre svoju "odlišnosť" užila v minulosti mnoho nepríjemností, vrátane testu na pohlavie. "Ide o bezdôvodne kruté zaobchádzanie a diskrimináciu. IAAF si ľahkovážne prispôsobuje vedu pre svoje účely a pokúša sa o vlastnú definíciu pohlavia. Som Mokgadi Caster Semenyová, som žena a som rýchla," cituje Juhoafričanku BBC.