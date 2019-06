IAAF reaguje na Švajčiarsky súd v kauze Semenyová: Budeme bojovať

Semenyová bojuje proti pravidlu o maximálnych hodnotách testosterónu u žien. Regule prijala IAAF vlani v novembri.

Zürich 4. júna (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácii (IAAF) v utorok potvrdila, že sa nemieni vzdať jej snahy zabezpečiť férové podmienky pre všetky ženy atlétky. Zareagovala tak na pondelňajší verdikt Švajčiarskeho federálneho súdu, ktorý IAAF nariadil až do definitívneho vyriešenia prípadu s okamžitou platnosťou povoliť Juhoafričanke Caster Semenyovej štart vo všetkých disciplínach na akýchkoľvek pretekoch.



Švajčiarsky federálny súd tak pozastavil účinnosť rozsudku Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne. Semenyová bojuje proti pravidlu o maximálnych hodnotách testosterónu u žien. Regule prijala IAAF vlani v novembri. V prípade prekročenia limitu musia pretekárky absolvovať hormonálnu liečbu alebo nesmú súťažiť v disciplínach od 400 m do jednej míle.



Dvojnásobná olympijská víťazka na 800 m Semenyová, ktorá trpí poruchou pohlavného vývoja a má zvýšenú produkciu testosterónu, sa obrátila sa na CAS. Ten síce v máji uznal diskriminačnú povahu pravidla, priklonil sa však k argumentom IAAF, že je primerané a nevyhnutné pre zachovanie férovosti v ženskej atletike. Semenyová sa nevzdala a obrátila sa na Švajčiarsky federálny súd s námietkou, porušenia jej základných ľudských práv. "Som veľmi vďačná švajčiarskym sudcom. Dúfam, že mi umožnia opäť súťažiť," uviedla v stanovisku Semenyová.



"Ešte sme nedostali žiadne informácie od Švajčiarskeho federálneho súdu, takže to nemôžeme komentovať. No môžeme potvrdiť, že budeme pokračovať v boji, v ktorom veríme, že ochránime čo najlepšie záujmy všetkých žien v našom športe," citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké IAAF.