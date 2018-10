Ibrahimovič aj Rooney sú v nominácii na cenu najužitočnejšieho hráča

Ibrahimovič zaznamenal v súťaži 22 gólov a pridal 10 asistencií, no napriek tomu sa futbalisti Los Angeles Galaxy neprebojovali do play off.

New York 31. októbra (TASR) - Švéd Zlatan Ibrahimovič, Angličan Wayne Rooney, Venezuelčan Josef Martinez, Mexičan Carlos Vela a Paraguajčan Miguel Almiron figurujú v užšej nominácii na cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) zámorskej futbalovej MLS.



Ibrahimovič zaznamenal v súťaži 22 gólov a pridal 10 asistencií, no napriek tomu sa futbalisti Los Angeles Galaxy neprebojovali do play off. Švédsky kanonier je okrem ceny pre najužitočnejšieho hráča aj vo finálovej nominácií na ďalšie dve ocenenia.



Rooney po prestupe do DC United pomohol klubu dostať sa z posledného miesta tabuľky až do play off, keď v 18 zápasoch nastrieľal 12 gólov a pridal sedem asistencií.



Mexický útočník Carlos Vela (Los Angeles FC) dal 14 gólov a pripísal si 12 asistencií. Martinez z Atlanty United prekonal rekord v počte strelených gólov za sezónu, keď sa mu podarilo presadiť až 31-krát a s ďalším nominovaným spoluhráčom Almironom (12 gólov, 14 asistencií) vytvorili najúdernejšie ofenzívne duo ligy.



Kandidátmi na trénera roka sú Bob Bradley (Los Angeles FC), Peter Vermes (Kansas City) a Gerardo Martino (Atlanta United). Informovali zámorské médiá.