Ibrahimovič po prílete do LA:Cítim sa ako dieťa, ktorému dáte sladkosť

Los Angeles 31. marca (TASR) - Švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča vítalo po štvrtkovom prílete do Los Angeles množstvo fanúšikov a novinárov. Do klubu Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy prestúpil minulý týždeň z anglického Manchestru United.



"Počas mojej kariéry som pracoval tvrdo, aby som dosiahol to, čo som dosiahol. 'Makať' ale stále neprestávam. Teraz sa cítim ako dieťa, ktorému dáte prvýkrát sladkosť a som rád, že som tu," povedal podľa agentúry DPA po prvom tréningu s novým tímom Ibrahimovič.



Tridsaťšesťročný útočník odohral v drese svojho bývalého zamestnávateľa 53 zápasov a dal 29 gólov. Jeho zmluva s "červenými diablami" platila do leta 2018, no s klubom sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce.