IIHF vyslalo na Slovensku inšpekciu: S prípravami na MS sú spokojní

Delegácia IIHF na čele s jej generálnym sekretárom Horstom Lichtnerom navštívila obe dejiská šampionátu a s organizačným výborom prešla všetky sféry, ktoré sa týkajú podujatia.

Bratislava 21. februára (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vyjadrili celkovú spokojnosť s prípravami na majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach (10.-26. mája). Po poslednej veľkej inšpekcii však upozornili na potrebu výmeny svetiel v bratislavskej hale a otázku riešenia tlačového centra v Košiciach.



Dvojdňová návšteva sa uskutočnila začiatkom tohto týždňa a delegácia IIHF na čele s jej generálnym sekretárom Horstom Lichtnerom počas nej navštívila obe dejiská šampionátu a s organizačným výborom prešla všetky sféry, ktoré sa týkajú podujatia. "IIHF vyjadrila celkovú spokojnosť s prípravou na šampionát s tým, že obe haly, najmä bratislavská, ponúkajú priestory na to, aby sa tam zmestili všetky sekcie, ktoré potrebujeme. Takáto návšteva by sa už nemala zopakovať, ale my samozrejme dennodenne komunikujeme s IIHF a v ďalších mesiacoch sem budú chodiť podľa potreby jednotlivé sekcie a riešiť napríklad ubytovanie či akreditácie," povedala pre TASR riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová.



Delegácia bola spokojná s prípravou v hlavnom meste a ocenila, že press centrum bude priamo v hale na chodbe, pochválili i VIP sektor v druhej tréningovej hale. Otvorenou otázkou však zostalo osvetlenie. To súčasné na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nevyhovuje z pohľadu modernej projekcie a predzápasových šou. Keďže štadión je v gescii STaRZ, rozhodnutie o zmene osvetlenia i finančnú realizáciu pred MS má na starosti vedenie hlavného mesta. "Predstavitelia IIHF veria, že v Bratislave sa podarí vymeniť osvetlenie v hale. To nie je v takom technickom stave, aby umožnilo zhasínanie a následne zapínanie osvetlenia tak, aby sa dala urobiť predzápasovú šou, ktorá je bežná pri MS a iných veľkých hokejových podujatiach. Tento návrh by mal byť v najbližšom čase predložený na mestskom zastupiteľstve a veríme, že sa schváli, aby sme mohli spraviť v oboch halách v rovnakej kvalite otvárací ceremoniál i každý zápas spojiť s produkciou. Ak návrh neschvália, neovplyvní to zápasový režim," uviedla Grendelová.



V Košiciach zostáva najväčšou otázkou umiestnenie tlačového centra. To malo byť pôvodne v priľahlom parkovacom dome. Mesto Košice sa však vyjadrilo, že by bolo najradšej, keby sa parkovací dom využíval najmä na parkovanie, tak sa hľadali iné alternatívy. "Stále je to predmet rokovania a otázka sa ešte neuzavrela. S najväčšou pravdepodobnosťou však budeme parkovací dom využívať na parkovanie a media centrum by mohlo byť v budove asi tri minúty pešo. No ešte sme rozmýšľali, že sa presunie do bezprostrednej blízkosti a vymení sa s nejakou inou sekciou. Je to otázka, ktorá nás nesmierne trápi a musíme ju čo najskôr vyriešiť," dodala Grendelová.