Imboden a Berry na Panamerických hrách pri hymne protestovali

Šermiar Imboden si počas americkej hymny kľakol na koleno a kladivár Berry zodvihol päsť.

Lima 12. augusta (TASR) - Dvaja reprezentanti USA využili svoj medailový ceremoniál na Panamerických hrách na vyjadrenie nespokojnosti so situáciou vo svojej krajine. Šermiar Race Imboden si počas americkej hymny kľakol na koleno a kladivár Gwen Berry zodvihol päsť.



"Rasizmus, nekontrolované ozbrojovanie, zlé zaobchádzanie s prisťahovalcami a prezident šíriaci nenávisť nadovšetko. Rozhodol som sa obetovať svoju chvíľu na pódiu, aby som upozornil na problémy, ktoré, ako verím, treba vyriešiť," zverejnil na sociálnej sieti zlatý zo súťaže družstiev vo flerete Imboden.



Berry na najvyššom stupni zopakoval gesto, ktorým sa na OH 1968 v Mexiku zapísali do dejín iní atléti Tommie Smith a John Carlos. "Ak nikto nič nepovie, nikto nič neurobí a nič sa nezmení," povedal víťaz hodu kladivom. Správu zverejnila agentúra AP.