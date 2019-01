Impey je víťazom 4. etapy Tour Down Under, Sagan zaostal

Výsledky 4. etapy pretekov Santos Tour Down Under:



1. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-SCOTT) 3:03:27, 2. Patrick Bevin (N. Zél./CCC), 3. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana), 4. Ruben Guerrero (Portug./Kaťuša Alpecin), 5. Ruben Fernandez (Šp./Movistar), 6. George Bennett (N. Zél.TJumbo Visma), 7. Diego Ulissi (Tal./UAE), 8. Michael Woods (Kan./Education First), 9. Christopher Hamilton (Austr./Sunweb), 10. Dylan van Baarle (Hol./Sky) všetci rovnaký čas ako víťaz...29. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +32



Celkové poradie:



1. Bevin 13:23:30, 2. Impey +7 s, 3. Sanchez +11, 4. Hamilton, 5. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data for Qhubeka), 6. Jan Polanc (Slov./UAE, 7. Bennett, 8. Guerrero, 9. Diego Ulissi (Tal./UAE), 10. Woods všetci rovnaký čas...20. SAGAN +39

Campbelltown 18. januára (TASR) - Juhoafrický cyklista Daryl Impey sa stal víťazom 4. etapy pretekov Santos Tour Down Under v Južnej Austrálii. Na trati z Unley do Campbelltownu dlhej 129 km sa presadil v záverečnom špurte vedúcej skupiny pred Ńovozélanďanom Patrickom Bevinom, ktorý si upevnil post lídra celkového poradia. Tretí finišoval Španiel Louis Leon Sanchez. Slovenský reprezentant Peter Sagan stratil kontakt so špicou na Corkscrew Road, ktorý bol určený pre vrchárov. Do cieľa prišiel v tretej skupine na 29. mieste so stratou 32 sekúnd na víťaza. Prišiel tak o post lídra bodovacej súťaže. Na vedúceho Bevina stráca 12 bodov.Impey bol z víťazstva v 4. etape nadšený. "citoval slová Juhoafričana špecializovaný portál cycling-info.sk.Bodovacia súťaž?1. Bevin 48 bodov, 2. SAGAN 36, 3. Sanchez 35