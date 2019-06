Infantina potvrdili na poste prezidenta FIFA do roku 2023

Krátky profil prezidenta FIFA Gianniho Infantina:



meno: Gianni Infantino

narodený: 23. marca 1970 v Brigu (Švaj.)

bydlisko: Trelex am Genfersee

štátna príslušnosť: švajčiarska, talianska

stav: ženatý, 4 deti

civilné zamestnanie: právnik

pôsobenie vo futbale:

od roku 2000 v UEFA

február - máj 2007 zastupujúci generálny riaditeľ UEFA

od októbra 2009 generálny sekretár UEFA

od augusta 2015 člen reformnej komisie FIFA

od 26. februára 2016 prezident FIFA



Prehľad prezidentov FIFA:



1904-1906 Robert Guerin (Fr.)

1906-1918 Daniel B. Woolfall (Ang.)

1918-1954 Jules Rimet (Fr.)

1954-1955 R. W. Seeldrayers (Belg.)

1955-1961 Arthur Drewry (Ang.)

1961-1974 Stanley Rous (Ang.)

1974-1998 Joao Havelange (Braz.)

1998-2015 Joseph Blatter (Švaj.)

od 2016 Gianni Infantino (Švaj.)

Paríž 5. júna (TASR) - Prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na kongrese v Paríži potvrdili vo funkcii na ďalšie štyri roky. Riadiaci orgán svetového futbalu vedie od roku 2016. Na jeho čele by tak byť až do roku 2023.Hlasovanie na 69. Kongrese bolo iba formalitou, keďže 49-ročný muž, ktorý má švajčiarske aj talianske občianstvo, nemal protikandidáta. Vo februári 2016 nastúpil na post po dlhoročnom prezidentovi Seppovi Blatterovi zo Švajčiarska.povedal ešte pred zvolením.Záujemcovia o post mali šancu prihlásiť sa do februára, neurobil tak nik. Stačila mu tak nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Infantino pred troma rokmi uspel vo voľbách v konkurencii jordánskeho princa Aliho Al Husseina, Salmana Bin Ibrahima Al-Khalifu z Bahrajnu, Francúza Jérômea Champagneho a Juhoafričana Tokya Sexwaleho.povedal bývalý generálny sekretár UEFA 211 delegátom kongresu a dodal: