Inter Bratislava sa prihlásil do Ligy majstrov

Pohárová súťaž číslo jeden hraná pod taktovkou FIBA Europe vznikla pred tromi rokmi s víziou konkurovať aj elitnej Eurolige.

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenský basketbalový klub BK Inter Bratislava potvrdil, že sa prihlásil do Ligy majstrov. Pohárová súťaž číslo jeden hraná pod taktovkou FIBA Europe vznikla pred tromi rokmi s víziou konkurovať aj elitnej Eurolige.



Klub z Pasienkov stihol lehotu na podávanie prihlášok a rád by sa predstavil v Basketball Champions League. Pre v podstate nulový renking slovenského mužského basketbalu sa bude musieť úradujúci majster na jeseň predstaviť v kvalifikácii, ktorá sa hrá na dva zápasy systémom doma – vonku, pričom môžu byť až dve kvalifikačné kolá. Ak by Inter neuspel v kvalifikácii LM, bol by priamo nasadený do skupinovej fázy Pohára FIBA Europe. Viac podrobností bude klub poznať možno už na budúci týždeň. Žreb je potom na programe na začiatku júla v Mníchove. "Teraz sa snažíme preveriť všetky kritériá, ktoré FIBA pravidelne sprísňuje, aby našej účasti v Basketball Champions League nestálo nič v ceste," uviedol generálny manažér Interu Michal Ondruš pre klubový web.



"Žlto-čierni" sa vrátili do pohárovej Európy už v sezóne 2015/2016, keď si zahrali práve vo FIBA Europe Cupe. Záujem prejavili aj v roku 2017, no európska sekcia FIBA im vtedy odmietla udeliť výnimku na závesné koše.



Inter už postupne skladá káder, s ktorým zabojuje o obhajobu titulu, respektíve o jubilejný desiaty primát v klubovej histórii, a s ktorým sa zároveň pokúsi potrápiť súperov v pohárovej Európe. Dosiaľ oznámil, že na novom kontrakte sa dohodol s Goranom Bulatovičom a Michalom Baťkom, z Komárna získal Dalibora Hliváka a spoľahnúť sa tiež môže na dvojicu David Abrhám – Nemanja Barač, ktorá mala uzavreté dlhodobejšie kontrakty. Ďalšie mená zrejme pribudnú už v najbližších dňoch.