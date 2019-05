Inter Miláno so Škriniarom si zabezpečil miestenku v LM

Inter bojoval o štvrtú priečku s mestským rivalom AC, ktorý zvíťazil nad S.P.A.L. 2013 3:2. Tretiu priečku si nenechala vyfúknuť Atalanta, ktorá si poradila so Sassuolom 3:1.

Rím 26. mája (TASR) – Futbalisti Interu Miláno v základnej zostave so slovenským reprezentantačným stopérom Milanom Škriniarom si zabezpečili účasť v Lige majstrov, keď v stretnutí záverečného 38. kola talianskej Serie A zdolali Empoli 2:1. Pre hostí naopak prehra znamená pád na osemnástu priečku tabuľky a rozlúčku s najvyššou súťažou.



Inter bojoval o štvrtú priečku s mestským rivalom AC, ktorý zvíťazil nad S.P.A.L. 2013 3:2. Tretiu priečku si nenechala vyfúknuť Atalanta, ktorá si poradila so Sassuolom 3:1.



Sampdoria našla recept na najlepšiu obranu súťaže až šesť minút pred koncom riadneho hracieho času, keď brankára Juventusu Carla Pinsoglia prekvapil francúzsky útočník Gregoire Defrel. V prvej minúte nadstaveného času poslal loptu za gólmanov chrbát z priameho kopu striedajúci Gianluca Caprari. Janovčania tak po víťazstve 2:0 získali skalp majstra.



Hráči FC Turín zdolali Lazio Rím 3:1. Súboj dvoch neúspešných adeptov o pohárovú Európu rozhodli góly Iaga Falqueho, Sašu Lukiča a Lorenza De Silvestriho.







sumáre:

FC Turín – Lazio Rím 3:1 (0:0)

Góly: 51. Falque, 53. Lukič, 80. De Silvestri – 66. Immobile



Sampdoria Janov – Juventus Turín 2:0 (0:0)

Gól: 84. Defrel, 90.+1 Caprari



AS Rím – Parma Calcio 1913 2:1 (1:0)

Góly: 35. Pellegrini, 89. Perotti – 86. Gervinho

/za hostí Kucka celé stretnutie + ŽK/



Atalanta Bergamo – US Sassuolo 3:1 (1:1)

Góly: 35. Zapata, 53. Gomez, 65. Pašalič – 19. Berardi, ČK: 45.+5 Berardi, 83. Magnanelli (obaja Sassuolo)



Cagliari Calcio – Udinese Calcio 1:2 (1:0)

Góly: 17. Pavoletti – 59. Hallfredsson, 69. De Maio



ACF Fiorentina – CFC Janov 0:0



FC Inter Miláno – FC Empoli 2:1 (0:0)

Góly: 51. Balde, 81. Nainggolan – 76. Traore, ČK: 90.+7 Asamoah (Inter) – 90.+8 Perucchini (Empoli)

/za domácich Škriniar celé stretnutie/



S.P.A.L. 2013 – AC Miláno 2:3 (1:2)

Góly: 28. Vicari, 53. Fares – 23. a 66. Kessie (druhý z 11m), 18. Calhanoglu