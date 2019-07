Inter narazí v 1. predkole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg

Žreb Ligy majstrov 2019/20:



1. predkolo /17. a 20. septembra 2019/:



INTER BRATISLAVA (SR) – Fribourg Olympic (Švaj.)



2. predkolo /26. a 29. septembra 2019/



víťaz INTER BRATISLAVA/Fribourg Olympic – Telekom Baskets Bonn (Nem.)



Skupinová fáza – D-skupina:



víťaz INTER BRATISLAVA/Fribourg Olympic/Telekom Baskets Bonn, víťaz Falco Szombathely (Maď.)/CSM Oradea (Rum.)/Ventpils (Lot.), PAOK Solún (Gréc.), Neptunas Klaipeda (Lit.), Besiktas Sombo Japan (Tur.), Happy Casa Brindisi (Tal.), JDA Dijon (Fr.), Basket Zaragoza (Šp.)

Mies 4. júla (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava spoznali svojich súperov v nadchádzajúcom ročníku Ligy majstrov. V prvom predkole narazia ako nenasadané družstvo na švajčiarsky tím Fribourg Olympic, v prípade postupu si zmerajú sily s nemeckým družstvom Telekom Baskets Bonn. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Miesi.Úradujúci slovenský šampión si zmeria sily s aktuálnym majstrom Švajčiarska. Fribourg dominoval švajčiarskemu basketbalu v uplynulých dvoch rokoch, počas ktorých získal dvakrát ligovú trofej a Švajčiarsky pohár, v jednom prípade získal aj tamojší ligový pohár. Súper "žlto-čiernych" bol súčasťou Ligy majstrov aj v sezóne 2018/19, z prvého predkola sa prepracoval až do skupinovej fázy, v B-skupine sa umiestnil na nepostupovej 7. pozícii.Ak sa Interu podarí prejsť cez úvodnú prekážku, tak v druhom predkole sa mu postaví do cesty účastník najvyššej nemeckej súťaže Telekom Baskets Bonn. Ten je stálicou na európskej scéne, dlhé roky je súčasťou rôznych nadnárodných súťaží. V sezóne 2016/17 sa dostal medzi najlepšiu štvorku Európskeho pohára FIBA (FIBA Europe Cup). Predchádzajúci ročník sa umiestnil klub v skupinovej fáze Ligy majstrov na nepostupovom 6. mieste v rámci B-skupiny, v domácej súťaži skončil vo štvrťfinále.Regule Ligy majstrov rozhodli o tom, že slovenský zástupca začne prvé aj druhé predkolo pred domácim publikom. Dvojzápas s Fribourgom je na programe 17. a 20. septembra 2019, prípadné druhé predkolo s Bonnom sa odohrá 26. a 29. septembra. Ak sa podarí postúpiť víťazovi Slovenskej basketbalovej ligy do skupinovej fázy, tak jej začiatok je v pláne 15. októbra.