Inter sa chce vyhnúť vypadnutiu, prioritou je návrat do Bratislavy

Bratislava 7. marca (TASR) - Vedenie FK Inter Bratislava verí, že tradičný klub je na dobrej ceste vrátiť sa medzi futbalovú elitu na Slovensku. Aktuálnym cieľom "žlto-čiernych" pred štartom jarnej časti II. ligy je vyhnúť sa vypadnutiu.



"Naša snaha vrátiť sa medzi elitu trvá už 10 rokov. Cieľ sme síce stále nedosiahli, ale vieme, že sme na dobrej ceste. Našou absolútnou prioritou je návrat do Bratislavy. S Pasienkami nepočítame, tam by bol možný návrat iba na obmedzenú dobu. Hľadáme trvalé riešenie. Určite sa budeme zaujímať aj o možnosť hrať na Tehelnom poli, ale v hre sú aj iné alternatívy. Presun do hlavného mesta by sme radi vyriešili už tento rok. Treba tu vytvoriť dobré konkurenčné prostredie, aby bratislavský divák mohol chodiť na naše zápasy v najvyššej súťaži," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident klubu Jozef Barmoš. Inter hráva domáce zápasy vo svojom prechodnom domove v Stupave.



Z II. ligy vypadne po sezóne až kvarteto tímov, v Interi si však čierny scenár nepripúšťajú. Tím je aktuálne na 10. mieste so ziskom 22 bodov. "Počas zimy sme sa snažili vystužiť káder. Mužstvo počas zimnej prípravy opustili Alexander Morgos, Victor Olatunji Oluyemi a Tomáš Svečula. Klub naopak získal viaceré posily zo zahraničia - Charniho Ekangamena z holandského FC Eindhoven, Bruna Biliča z chorvátskeho NK Hrvatski Dragovoljac, Ronalda Takácsa z MTK Budapešť ako aj Slováka Emila Haladeja z Tatrana Prešov. S odchodmi z klubu už nerátame. Stále riešime post brankára. Rokujeme s jedným Slovákom a s jedným hráčom zo zahraničia. Alternatívou sú aj naši dorastenci," citovala tlačová správa slová generálneho manažéra Ľubomíra Taldu. V otázke prípadného postupu funkcionári netlačia. "Premýšľame v súlade s infraštruktúrou. V prípade postupu by sme nemali adekvátny štadión na Fortuna ligu. Strategicky musíme vyriešiť najskôr návrat do Bratislavy a rovnako tak aj otázku štadióna s vyhovujúcimi parametrami. Popri tom budeme budovať silné mužstvo, aby bolo pripravené na najvyššiu súťaž. Aktuálnu sezónu vidím tak, že by sme sa chceli pohybovať v strede tabuľky. O postup sa môžeme pobiť v tej nasledujúcej," dodal Talda.



O prípravnom období povedal viac tréner Miroslav Jantek. "V realizačnom tíme nastala výmena, keď Richarda Slezáka nahradil Juraj Ančic. Som profesionál, s oboma sa mi robí dobre. V tomto problém nevidím. Druhá liga je silná súťaž a myslím si, že nám predkladá reálne zrkadlo ako na tom sme. Musíme sa zodpovedne pripravovať a spoluvytvárať silné mužstvo. Do ligy nechceme postúpiť len na jednu sezónu." Kapitánom tímu bude, rovnako ako na jeseň, Jakub Šulc. Ten zhodnotil aj nové prírastky do kabíny. "Chalani zapadli do kolektívu prakticky okamžite. Myslím si, že Charni nám pomôže v strede poľa, kde máme nejaké výpadky. Nálada v mužstve je v poriadku," podotkol Šulc.