Islanďan Finnbogason predĺžil s Augsburgom zmluvu do roku 2022

Augsburg 15. augusta (TASR) - Islandský futbalový útočník Alfred Finnbogason sa dohodol na predĺžení zmluvy s bundesligovým FC Augsburg o ďalšie dva roky. Tá mu tak bude po novom platiť do leta 2022.



Tridsaťročný Finnbogason prišiel do Augsburgu v roku 2016 z Realu Sociedad San Sebastian. V 67 bundesligových zápasoch zaň strelil 32 gólov. "Je to naozaj dobré znamenie, že Alfred Finnbogason verí nášmu systému a spojil svoju budúcnosť s nami. Jeho schopnosti streliť góly hovoria za seba," citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa klubu Stefana Reutera.



"Som tu už viac ako tri roky a napriek zopár menším zraneniam je toto doposiaľ najlepšie obdobie v mojej kariére. Obe moje deti sa narodili v Augsburgu a už sme v tomto meste usadení. Preto som neváhal a využil šancu predĺžiť zmluvu," uviedol účastník EURO 2016 vo Francúzsku i MS 2018 v Rusku, kde sa stal prvým Islanďanom, ktorý na finálovom turnaji MS strelil gól pri remíze 1:1 s Argentínou.