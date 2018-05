Do finálovej série vstúpili víťazne hádzanárky Iuventy Michalovce

Finále play off o majstra SR v hádzanej žien - 1. zápas:



Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 35:26 (15:13)



zostava a góly Iuventy: Muliková, Antičová - M. Holešová 9, V. Kišíková 3, M. Rebičová 8, Trúnková, Habánková 3, Janičičová, Holejová, Wollingerová 4/2, Holubová 1, Bajčiová, Fiľková-Trehubová 7, Čovičová



zostava a góly Šale: Haládiková, M. Ladicsová, Krebsová - Trochtová 4, Rácková 4, B. Konigová 1, Pócsíková 2, Greštiaková, I. Bahýlová 1, N. Némethová 5/1, J. Vargová 2, Kurňavová, Tisajová 1, Klučková 3, Bujnochová 3



Rozhodovali: Brunovský a Čanda, vylúčené: 5:4, 7m hody: 2/2 - 2/1, 750 divákov



/na zápasy 1:0/

Hlasy po zápase:



Ján Packa, tréner Iuventy: "Bol to pre nás nesmierne ťažký duel. V prvom polčase som bol viac spokojný s obranou, v druhom už aj s útokom. Vedieme v sérii 1:0, zajtra nás čaká druhý zápas."



Michal Lukačín, tréner Šale: "Do 27. minúty sme hrali vyrovnanú partiu. Potom sa stala chyba, ktorú beriem na seba. Bol to asi pre mňa jeden z najhorších oddychových časov, ktorý som zobral. Ako som povedal, chybu beriem na seba. V druhom polčase sme sa síce dostali mierne na dostrel, na zvrat nám už ale chýbali sily. Nevadí, zajtra nás čaká druhý duel a aj v ňom chceme Michalovce potrápiť."

Michalovce 12. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce úspešne vstúpili do finálovej série play off o majstra SR. V sobotňajšom prvom zápase vyhrali obhajkyne titulu na domácej palubovke nad HK Slovan Duslo Šaľa presvedčivo 35:26 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 1:0. Druhý zápas je na programe v nedeľu 13. mája o 10.30 h opäť v Michalovciach.V prvom polčase sa hrala zaujímavá rýchla hádzaná, v ktorej sa obaja súperi ťahali o každý jeden gól. Iuventa viedla minimálnym gólovým rozdielom až do 14. minúty, keď Šaľa po góle Bujnochovej vyhrávala 7:6. Následne ale prišla štvorgólová šnúra Michalovčaniek, ktorý tak vyhrávali v sedemnástej minúte 10:7. Hostky sa však nevzdávali. Trojgólovou šnúrou vyrovnali a v 25. minúte dokonca viedli 13:11. Iuventa ale zakončila prvý polčas štyrmi gólmi v rade a po prvej tridsaťminútovke viedla 15:13.Tesné vedenie si Michalovčanky udržiavali aj v úvode druhého dejstva. Po góle Wollingerovej na 21:17 si v 40. minúte lavička Šale zobrala oddychový čas, ten už ale rozbehnutú Iuventu nezastavil. O štyri minúty neskôr totiž dávala Holešová už na 25:18 a tréner Dusla Michal Lukačín opäť reagoval oddychovým časom. Po ňom sa už len dohrávalo. Michalovčanky natiahli svoje vedenie až na desať gólov a po výhre 35:26 tak vo finálovej sérii vedú 1:0.