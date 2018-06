J. Kluivert prestúpil z Ajaxu Amsterdam do AS Rím

Holandský klub zinkasoval 17,25 milióna eur, výkonnostné bonusy sa môžu vyšplhať na ďalšieho 1,5 milióna.

Rím 22. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím priviedol v piatok z Ajaxu Amsterdam holandského krídelníka Justina Kluiverta. Podpísal s ním kontrakt na päť rokov do 30. júna 2023.



Holandský klub zinkasoval 17,25 milióna eur, výkonnostné bonusy sa môžu vyšplhať na ďalšieho 1,5 milióna. Ajax okrem toho dostane desať percent (maximálne štyri milióny) z ďalšieho predaja, pokiaľ bude cena transferu viac než 25 miliónov eur.



"Myslím si, že AS je pre mňa vhodný klub. Môžu zo mňa spraviť lepšieho a silnejšieho futbalistu," povedal 19-ročný Kluivert na oficiálnej stránke svojho nového zamestnávateľa. Syn niekdajšieho holandského reprezentanta Patricka Kluiverta si v 30 stretnutiach Eredivisie 2017/2018 pripísal desať gólov a tento rok debutoval v národnom A-tíme.