J. Liba o ZOH 2026 v Miláne a Cortine: Uvidíme, či to bude fungovať

Minsk 26. júna (TASR) - Zimné olympijské hry v roku 2026 prinesú nový koncept usporiadania tohto športového sviatku. Už nebude platiť, že sa uskutočnia v dvoch zónach relatívne blízko pri sebe. Talianske Miláno a Cortina d'Ampezzo delí vyše päťhodinová cesta či už autom alebo vlakom. Generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba si myslí, že podujatie nebude také jednotné a je otázne, aký vplyv to bude mať na jeho priebeh.



Talianska kandidatúra zdolala v pondelkovom hlasovaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV) švédsky projekt Štokholm - Aare pomerom hlasov 47 k 34. ZOH sa vrátia na Apeninský polostrov presne po 20 rokoch, keď v 2006 hostil podujatie pod piatimi kruhmi Turín. V Cortine sa uskutočnili ZOH aj v 1956. Hry sa budú konať od 6.-22. februára 2026, zimná paralympiáda o mesiac neskôr (6.-15. marca). "Šance som videl tak 50 na 50. Oba projekty ponúkali niečo unikátne, ale asi vyhral ten lepší. Bol to veľký súboj medzi dvomi európskymi mestami, škoda, že jedno muselo vypadnúť. Bude to druhýkrát po 20 rokoch olympiáda v Taliansku," povedal Liba.



Obe krajiny sa riadili princípmi Agendy 2020, ktorú MOV prijal v snahe zredukovať náklady na organizáciu. Taliansky olympijský výbor počíta s rozpočtom 1,5 miliardy eur, pre porovnanie, predchádzajúce ZOH v Európe v Soči 2014 stáli 50 miliárd. "Koncepty oboch kandidátov boli postavené na tejto agende. To znamená využiť čo najviac športovísk, ktoré sú už momentálne k dispozícii a nestavať nejaké nové, z ktorých by sa stali takzvané 'biele slony' - že sa po OH nebudú využívať," priblížil.



Na druhej strane to v oboch prípadoch znamenalo rozprestrieť hry na veľké územie a do viacerých miest. Miláno a Cortina sú od seba vzdialené približne 400 kilometrov, pričom jednotlivé disciplíny sú rozdelené aj do ďalších miest v regiónoch severného Talianska. Štokholm a Aare delí dokonca vyše 600 kilometrov. "To, čo asi rozhodlo v neprospech Švédov, bolo, že svoju kandidatúru mali viac rozbitú ako Taliani. Prvýkrát je ten koncept postavený tak, že olympiáda nebude len v dvoch zónach, ktoré sú pri sebe, ale tie vzdialenosti budú dosť veľké, takže to určite nebude jednotné. Uvidíme, ako tento nový koncept zafunguje do budúcna. Či to takto bude len pri týchto hrách, alebo sa bude posúvať aj do ďalšieho obdobia. Treba počkať," dodal Liba.



Zimné olympijské hry sa v uplynulom období borili s nedôverou verejnosti. Miestne referendum stoplo snahy Calgary, Grazu, Krakova, a ďalších, neskôr odstúpili turecký Erzurum či japonské Sapporo.



Otvárací ceremoniál sa uskutoční v Miláne, pravdepodobne na novom futbalovom štadióne, ktorý plánujú spoločne postaviť kluby AC a Inter Miláno. Záverečný je naplánovaný do Verony. Organizátori počítajú aj s využitím stredísk v oblasti Bormia a Livigna, ktoré by mali privítať niektoré disciplíny v alpskom lyžovaní či snoubordingu. Areál v Anterselve využijú pre biatlon, Val di Fiemme bude centrom ďalších lyžiarskych súťaží.



