Jágr sa vrátil na ľad: Nebol dôvod čakať, chcel som to vyskúšať

Jaromír Jágr začiatkom minulého roku ukončil svoje pôsobenie v NHL.

Kladno 19. februára (TASR) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr má za sebou úspešný návrat. Po roku a dňu sa predstavil v zápase druhej najvyššej súťaže, keď jeho Kladno zdolalo domáci Havířov 2:0. Legenda českého hokeja strávila na ľade takmer osemnásť minút. Hoci sa Jágr do streleckej listiny nezapísal, po zápase bol spokojný.



"Prispôsobil som si to tak, aby som vydržal. Vyskúšal som niekoľko striedaní a cítil sa fajn. Ak by som však v prvej tretine viac korčuľoval, asi by som neskôr odpadol. Som rád, že som sa nezranil a zvíťazili sme," povedal 47-ročný útočník pre idnes.cz.



Jágr začiatkom minulého roku ukončil svoje pôsobenie v NHL. Vrátil sa do rodného Kladna, aby pomohol miestnemu HC k návratu do najvyššej súťaže. V zápase, zhodou okolností, s Havířovom ho však Marek Sikora nešetrene narazil na mantinel a vyradil z hry až do pondelka. Jágra však incident nestrašil, s odstupom času ponúkol svoj pohľad na vec: "Čo sa stalo pred rokom, bola vlastne moja chyba. Po dvadsiatich rokoch som si vymenil nože na korčuliach. Boli o dva centimetre kratšie, aby sa mi lepšie zatáčalo. To bolo však na úkor stability, nebol som na ne zvyknutý. Preto som letel hlavou do mantinelu. Takéto súboje mi nikdy nevadili, skôr naopak, lepšie akoby sa hralo rýchlo hore - dole."



Jedným z rozpoznávacích znakov olympijského víťaza z Nagana patrila helma. V pondelok sa však predstavil s novou. Tradičná totiž doslúžila. "Rozbila sa mi a Wayneovi Gretzkemu som nevolal pre novú. Tie už dnes nie je veľmi jednoduché dostať," uviedol so smiechom Jágr.



Za sebou má úctyhodnú kariéru trvajúcu vyše tri dekády. Ani v pokročilom veku mu nerobí ťažkosti fyzická záťaž. Problémom návratu po dlhej pauze je skôr psychika. "Hokej som nezabudol hrať. Išlo o to získať chuť. Keď človek na čas vypadne, je ťažké nájsť motiváciu, nevadí mi trénovať, ale ísť na ľad a mať chuť strieľať góly."



V základnej časti druhej českej ligy chýba odohrať tri zápasy, Kladno sa predstaví v play off o postup. Aj to zohralo úlohu pri Jágrovom rozhodnutí vrátiť sa. "Som rád, že som mohol konečne nastúpiť. V mojom veku nie je ľahké iba trénovať. Do konca základnej časti chýbalo iba pár zápasov, takže nebol dôvod čakať. Chcel som si opäť vyskúšať hokej a som rád, že máme tím, ktorý je schopný postúpiť."