Ján Lašák, majster sveta z Göteborgu, dnes oslavuje 40. narodeniny

Výrazne sa podieľal na zisku troch medailí z MS.

Zvolen/Bratislava 10. apríla (TASR) - Bývalý slovenský hokejový brankár Ján Lašák, majster sveta z Göteborgu 2002, oslávi v stredu 40. narodeniny. Výrazne sa podieľal na zisku troch medailí z MS. Nechýbal v striebornom Petrohrade 2000 a ani v bronzových Helsinkách 2003. Jeho medailovú reprezentačnú zbierku dopĺňa aj bronz z MS do 20 rokov z roku 1999.



Ján Lašák sa narodil 10. apríla 1979 vo Zvolene. V meste pod Pustým hradom aj hokejovo vyrastal. Brankár s 25-kou na drese sa už v dorasteneckom veku stal jednotkou zvolenskej juniorky, za ktorú v sezóne 1996/97 odchytal 49 zápasov. V tomto ročníku sa predstavil aj v slovenskom výbere do 18 rokov na ME tejto vekovej kategórie. V nasledujúcej sezóne 1997/1998 nahliadol aj do seniorského hokeja, keď odchytal štyri duely v drese vtedy prvoligovej Žiliny.



V extralige (dnes Tipsport liga) debutoval Lašák v drese HK Zvolen v ročníku 1998/99. Už v roku 1999 ho v druhom kole zo 65. miesta draftoval klub zámorskej NHL Nashville Predators. V sezóne 2001/02 sa stal prvým slovenským brankárom v najprestížnejšej hokejovej súťaži. Za "predátorov" odchytal šesť zápasov a väčšinu sezóny strávil na farme v Milwaukee Admirals. Aj preto sa rozhodol vrátiť do Európy.



Zvolenský rodák pôsobil na rôznych európskych klziskách, pričom nevynechal ani Kontinentálnu hokejovú ligu (KHL). Chytal aj za SKA Petrohrad (2003/2004) v Ruskej hokejovej superlige (RHS). Päť sezón obliekal dres českého extraligového tímu HC Dynamo Pardubice. Už počas prvej sezóny (2004/2005) pôsobenia v Pardubiciach dopomohol tímu k majstrovskému titulu, pričom v play off mal najlepšiu percentuálnu úspešnosť spomedzi brankárov a získal ocenenie Zlatá helma.



V KHL pôsobil v tímoch Atlant Mytišči (2009/2010), Amur Chabarovsk (2011/12, 2012/13) či Spartak Moskva (2012/13). Pla -off si v KHL zahral len v drese Atlantu. Oživenie kariéry opätovne zažil v roku 2014 po príchode do severočeského extraligového tímu Bílí Tygři Liberec, s ktorým v sezóne 2015/16 získal majstrovský titul.



V drese národného tímu sa Lašák celkovo zúčastnil na desiatich svetových šampionátoch. Pamätné sú najmä zákroky z göteborských majstrovstiev sveta, kde v semifinále proti Švédsku podržal spoluhráčov famóznym zákrokom v predĺžení a následne silný domáci tím vynuloval v nájazdoch.



Na MS vo Fínsku v roku 2003, kde reprezentácia získala bronz, zaznamenal Lašák najlepšiu percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých brankárov šampionátu. Tú zopakoval aj o rok neskôr na šampionáte v Česku, kde Slovensko tretíkrát za sebou postúpilo do semifinále. V tom však po spornom momente prehralo s Kanadou 1:2. Kanadský hráč Shawn Horcoff totiž strelil víťazný gól po neodpískanom faule práve na Lašáka. V súboji o bronz napokon slovenský reprezentačný výber prehral s tímom USA 0:1 po samostatných nájazdoch.



V drese s dvojkrížom na prsiach chytal Lašák aj na Svetovom pohári v roku 2004 a tiež na dvoch zimných olympiádach v Salt Lake City v roku 2002 a Turíne v roku 2006. S reprezentáciou sa rozlúčil 5. februára 2015 na turnaji Slovakia Cup v Banskej Bystrici v dueli proti Nemecku, ktorý výber Slovenska vyhral 4:1.



Trojnásobný medailista z MS ukončil aktívnu kariéru 17. augusta 2017. Na tlačovej konferencii povedal, že bude pôsobiť v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie a pomôže pri práci s mládežou. Svoje slová naplnil a v súčasnosti pôsobí v realizačnom tíme národného mužstva ako tréner reprezentačných brankárov.



Otca dvoch detí, syna Jána a dcéry Lillien, v rokoch 2002-2005 vyhlásili v ankete Zlatý puk za najlepšieho slovenského hokejového brankára.