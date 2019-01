Janečka sa vrátil do Trnavy: Prišiel som Spartaku pomôcť

S úradujúcim slovenským majstrom podpísal zmluvu na 1,5 roka, v jarnej časti sezóny bude nosiť dres s číslom 66.

Trnava 18. januára (TASR) - Obranca Marek Janečka sa stal novou posilou Spartaka Trnava. S úradujúcim slovenským majstrom podpísal zmluvu na 1,5 roka, v jarnej časti sezóny bude nosiť dres s číslom 66.



"Futbalový život je taký, že som tu po tretí raz. Taká je realita, nech si každý myslí, čo chce. Spartak je klub, ktorý mám najviac v srdci. V aktuálnej situácii som mu prišiel pomôcť. Nie je to o ničom inom, len o tom, že ho mám rád a chcem mu pomôcť. Odišlo veľa hráčov. Pevne verím, že budem zdravý a odvediem maximum, čo bude v mojich silách," uviedol pre klubový web Spartaka Janečka, ktorý naposledy pôsobil v Karvinej.



Spartakovské prostredie pozná veľmi dobre. V Trnave hrával štyri roky a pripísal si cez sto štartov. Zároveň je autor prvého gólu na novom štadióne, keď otvoril skóre proti Žiline. "Ide o akési zadosťučinenie, som prvý strelec a to mi nikto nezoberie. Nie som nejaký vychýrený strelec, za celé obdobie v Spartaku som strelil asi štyri góly a v Karvinej päť. Som sviatočný zakončovateľ, poteší ma každý gól. Chcem tímu pomôcť v obrannej činnosti. Verím, že to bude pozitívne," dodal Janečka.



V priebehu pôsobenia v Karvinej si vyskúšal viacero pozícií. Z pravého obrancu sa presunul na defenzívny post do stredu zálohy, no najviac minút si pripísal ako stopér. "Na pravom kraji obrany som hral po odchode z Trnavy asi štyrikrát. Následne som sa presunul ani nie na defenzívneho záložníka, skôr na post osmičky. Odohral som na nej sezónu a ďalšiu už ako stopér. Bude to záležať od trénera, kde ma postaví, ale myslím si, že ráta so mnou na stopérskej pozícii," priblížil 35-ročný defenzívny univerzál.



Fanúšikom "andelov" sa v akcii predstaví už v sobotu, keď zverenci Michala Ščasného nastúpia v Győri proti Gyirmótu SE. Výkop je naplánovaný o 13.00 h.