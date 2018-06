Jankulovski je nový športový riaditeľ Baníka Ostrava, nahradil Vrťa

Niekdajší hráč talianskeho veľkoklubu AC Miláno pôsobil doteraz v klube ako člen dozornej rady.

Ostrava 11. júna (TASR) - Bývalý český futbalový reprezentant Marek Jankulovski sa stal novým športovým riaditeľom Baníka Ostrava. Niekdajší hráč talianskeho veľkoklubu AC Miláno pôsobil doteraz v klube ako člen dozornej rady. Vo funkcii vystriedal Dušana Vrťa.



"Marek bol pre nás prirodzenou voľbou a sme radi, že sme sa dohodli. Má obrovské skúsenosti z európskeho futbalu a tešíme sa na spoluprácu," citoval portál idnes.cz výkonného riaditeľa klubu Michala Běláka.



"Je to pre mňa výzva a chcem pomôcť Baníku. Za jedenásť rokov mimo Česka som nazberal veľa skúseností a mohol by som ich uplatniť v tejto práci. Je to veľká zodpovednosť, no nebojím sa jej. Zloženie prvého tímu bude moja priorita. Majiteľ klubu mi dal veľké kompetencie a aj to bol dôvod, prečo som prijal túto funkciu. Nechceme však robiť veľké zmeny, káder sa pokúsime stabilizovať," uviedol Jankulovski.



Ostrava obsadila v predchádzajúcom ligovom ročníku 13. miesto, od zostupu do druhej ligy ju delil jediný bod.