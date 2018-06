Japonci prehrali s Poľskom, ale postúpili z druhého miesta

H-skupina, 3. kolo:



Japonsko - Poľsko 0:1 (0:0)



Gól: 59. Bednarek. ŽK: Makino (Jap.). Rozhodovali: Sikazwe (Zambia) - Dos Santos (Angola), Siwela (JAR), 42.189 divákov.



Japonsko: Kawašima - H. Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo - Jamaguči, Šibasaki - G. Sakai, Okazaki (47. Osako), Usami (65. Inui) - Muto (82. Hasebe)



Poľsko: Fabiaňski - Bereszyňski, Glik, Bednarek - Kurzawa (80. Peszko), Krychowiak, Goralski, Jedrzejczyk - Zieliňski (80. Teodorczyk), Lewandowski, Grosicki



Tabuľka H-skupiny:



1. Kolumbia 3 2 0 1 5:2 6*



2. Japonsko 3 1 1 1 4:4 4*



------------------------------------



3. Senegal 3 1 1 1 4:4 4



4. Poľsko 3 1 0 2 2:5 3



* postup do osemfinále /o poradí na 2. a 3. mieste rozhodlo hodnotenie fair-play/

Volgograd 28. júna (TASR) - Futbalisti Japonska prehrali vo štvrtkovom dueli 3. kola H-skupiny MS 2018 vo Volgograde s Poľskom 0:1. Napriek tomu postúpili do osemfinále z druhého miesta, pri rovnosti bodov, skóre i remízovom vzájomnom dueli so Senegalom mali lepšie hodnotenie fair-play. Na MS nazbierali doteraz o dve žlté karty menej. V osemfinále sa v pondelok 2. júla o 20.00 SELČ v Rostove stretnú s víťazom G-skupiny (Anglicko/Belgicko).Poliaci boli už pred zápasom po predchádzajúcich dvoch prehrách von z hry o postup, ich víťaznú rozlúčku so šampionátom zariadil po necelej hodine hry premiérovým reprezentačnym gólom obranca Jan Bednarek.Do prvej šance zápasu sa v 12. minúte dostali Japonci. Po veľkej chybe obrancu Bednareka sa do hlavičkového zakončenia dostal Okazaki, no netrafil medzi tri žrde. O chvíľu neskôr už bol poľský brankár Fabiaňski v pohotovosti, keď vyrazil strelecký pokus Muta. Po štvrťhodine hry sa na druhej strane premiérovo prezentoval Lewandowski, jeho pokus zblokovala obrana súpera. Pohybliví Japonci mali navrch, aktívnou hrou Poliakov v prvej polhodine prakticky k ničomu nepúšťali. Zmenil to až v 32. minúte Grosicki, ktorý hlavou poslal loptu k žrdi, jeho gólový pokus ale skvele vytlačil spred bránkovej čiary brankár Kawašima. Ani jeden z tímov potom už neukázal nič navyše a tak išli hráči do kabín za bezgólového stavu.Hneď po zmene strán musel pre zranenie opustiť ihrisko Okazaki. V 53. minúte sa rútili do brejku Poliaci, Kawašima ale včasným vybehnutím zmaril črtajúcu sa šancu Zieliňskému. Na opačnej strane zaujali nepresné "nožničky" Makina, ale skóre zmenili Poliaci. Po priamom kope Kurzawu v 59. minúte sa zvnútra šestnástky strelecky presadil obranca Bednarek. Odpovedať mohli Japonci v 72. minúte, no Jošida po rohovom kope neohrozil hlavou priestor bránky. Druhý gól Poliakov mal štvrťhodinu pred koncom na nohe Lewandowski, po pase od Grosického ale z veľmi dobrej pozície netrafil dobre loptu. Kawašima v 81. minúte zachránil Japoncov od vlastného gólu, jeho spoluhráči vpredu sa v zostávajúcom priebehu na vyrovnanie nezmohli. Ázijský tím sa aj napriek prehre tešil z postupu.Akira Nišino, tréner Japonska:Adam Nawalka, tréner Poľska:Jan Bednarek, strelec víťazného gólu Poľska: