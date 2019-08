Japonský futbalista Kagawa odišiel z Dortmundu do Realu Zaragoza

Kagawa odohral v nemeckom tíme dokopy 148 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 41 gólov a pridal 37 asistencií, v 22 dueloch Ligy majstrov pridal štyri presné zásahy a šesť asistencií.

Dortmund 9. augusta (TASR) - Japonský futbalista Šindži Kagawa prestúpil z Borussie Dortmund do tímu španielskeho druholigistu Real Zaragoza, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt.



Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar odohral v uplynulej sezóne za Borussiu len zopár zápasov a klub ho v zime poslal na hosťovanie do Besiktasu Istanbul. Bolo to už druhé pôsobenie Kagawu v Dortmunde, prvýkrát doň prišiel v roku 2010 a vrátil sa v roku 2014 po prestupe z Manchestru United.



Kagawa odohral v nemeckom tíme dokopy 148 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 41 gólov a pridal 37 asistencií, v 22 dueloch Ligy majstrov pridal štyri presné zásahy a šesť asistencií. S Dortmundom vyhral dvakrát nemeckú ligu i pohár, na konte má aj anglický titul s Manchestrom United. V národnom drese odohral 97 stretnutí s bilanciou 31 gólov, dvakrát si zahral na MS a v roku 2011 vyhral Ázijský pohár. Informovala agentúra dpa.