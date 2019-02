Jaroš pomohol dvomi asistenciami k triumfu Ottawy, v akcii aj Cehlárik

Výsledky NHL:



Philadelphia - Detroit 6:5 pp, Pittsburgh - Calgary 4:5, Colorado - St. Louis 0:3, Arizona - Toronto 2:0, NY Islanders - Edmonton 5:2, Tampa Bay - Montreal 3:0, Winnipeg - Ottawa 3:4 pp /Jaroš za hostí 0+2/, Carolina - Dallas 3:0, Chicago - Columbus 2:5, San Jose - Vancouver 3:2, Vegas - Nashville 5:1, Los Angeles - Boston 2:4 /Cehlárik za hostí 0+1/

New York 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš prispel dvomi asistenciami k triumfu Ottawy Senators v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Winnipegu Jets 4:3 po predĺžení. Dvadsaťdvaročný bek mal prsty aj vo víťaznom zásahu Ryana Dzingela a v prebiehajúcej sezóne zaznamenal dokopy sedem bodov (1+6) v 43 stretnutiach."Senátori" figurujú na dne ligovej tabuľky, no Winnipeg zdolali druhýkrát v priebehu siedmich dní.povedal pre nhl.com tréner Ottawy Guy Boucher. Jaroš zaznamenal v zápase aj plusku a dve strely. Líder Centrálnej divízie prehral piaty súboj z posledných siedmich a prvýkrát v tomto roku dva domáce po sebe.Jednu asistenciu zaznamenal aj útočník Peter Cehlárik pri triumfe svojho Bostonu na ľade Los Angeles 4:2. Pre slovenského krídelníka to bol šiesty bod (4+2) v 13 zápasoch profiligovej sezóny. V stretnutí si pripísal aj jednu strelu a plusový bod. Bruins vyhrali piaty zápas v rade, celkovo bodovali už v desiatom dueli v sérii. Rozhodujúci bol gól mladíka Charlieho McAvoya 73 sekúnd pred koncom tretej tretiny, po ňom ešte pridal poistku do prázdnej bránky Patrice Bergeron. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára bol s časom 21:32 min druhým najvyťaženejším korčuliarom svojho tímu, nazbieral aj dve plusky, odsedel si dve trestné minúty a zblokoval tri súperove strely.Dvaja Slováci nastúpili proti sebe v Tampe. Domáci líder súťaže v zostave s obrancom Erikom Černákom, ktorý nastúpil po dvojzápasovej pauze zapríčinenej zranením v dolnej časti tela, zdolal Montreal s Tomášom Tatarom 3:0 a natiahol víťaznú šnúru už na päť stretnutí. Brankár Lightning Andrej Vasilevskij vykryl všetkých 20 striel súpera, zaknihoval si druhé čisté konto po sebe a 18. v kariére NHL, čím vytvoril nový klubový rekord. O jednu "nulu" prekonal v historických klubových tabuľkách Bena Bishopa.vravel Vasilevskij. Všetky tri góly domácich padli v tretej tretine, najproduktívnejší hráč ligy Nikita Kučerov potvrdil výbornú formu gólom a asistenciou. Černák sa prezentoval tromi bodyčekmi, so siedmimi strelami bol najaktívnejší hráč duelu. Tatar odohral vyše 14 a pol minúty s dvoma streleckými pokusmi.Coyotes si doma poradili s Torontom 2:0. Ofenzívnemu lídrovi hostí Austonovi Matthewsovi nevyšiel návrat do rodnej Arizony, keď sa rovnako ako všetci jeho spoluhráči bodovo nepresadil. Domáci brankár Darcy Kuemper zneškodnil všetkých 21 súperových striel a zapísal si druhý shutout v sezóne. O góly sa v úvode druhej tretiny postarali Alex Galchenyuk a Josh Archibald. Slovenský krídelník "kojotov" Richard Pánik nehral zo zdravotných dôvodov, vyradila ho ľahšia choroba. Maple Leafs prehrali oba zápasy s Coyotes v tomto ročníku.Hokejisti Calgary sa po sérii štyroch prehier vrátili na víťaznú vlnu, keď vyhrali na ľade Pittsburghu 5:4.