Pretekár Konôpka už testoval v Le Mans: Dávame si reálne ciele

Pred dvoma rokmi sa dokázal Konôpka kvalifikovať prvýkrát, spolu s Lotyšom Konstantinom Calkom a Holanďanom Rikom Breukersom.

Bratislava 4. júna (TASR) - Najskúsenejší slovenský automobilový jazdec vo vytrvalostných pretekoch Miroslav Konôpka si zopakuje štart so svojím tímom ARC Bratislava na 24-hodinovke Le Mans (15. - 16. júna). V roku 2017 bol práve ARC Bratislava prvým rýdzo slovenským tímom, ktorý štartoval na tomto prestížnom podujatí.



Konôpka sa v pondelok vrátil z Francúzska: "Cez víkend sme absolvovali testovacie jazdy. Všetko prebehlo, ako sme predpokladali, bez väčších problémov, na trati neboli veľké havárie. Na dlhších rovinkách sme dosahovali aj rýchlosť do 300 km/h, jazdci budú mať čo robiť. Trénovali sme však v pohode, najazdili sme zhruba 1000 km." Dĺžka okruhu La Sarthe je 13,626 km.



Slovák sa bude za volantom striedať so Švédom Henningom Enqvistom a Rusom Konstantinom Tereščenkom: "Obaja jazdia európsku sériu Le Mans. Na štarte bude celkom 62 posádok." V triede LMP2 ich bude 22: "Dávame si reálne ciele, radi by sme v celkovom poradí skončili v prvej dvadsiatke." O posádku ARC Bratislava sa bude starať 40-členný realizačný tím, v ktorom je 30 mechanikov.



Pred dvoma rokmi sa dokázal Konôpka kvalifikovať prvýkrát, spolu s Lotyšom Konstantinom Calkom a Holanďanom Rikom Breukersom. Po sérii technických problémov skončili na 20. mieste v triede LMP2. V roku 2019 sa ARC Bratislava dokázal opäť kvalifikovať ako víťaz triedy v ázijskej sérii.



Priamy prenos z 24-hodinovky ponúkne Eurosport, RTVS bude v priamych vstupoch vysielať dovedna 4 hodiny.