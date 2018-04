V Šamoríne triumf Abdela Saida, Chudyba obsadil 4. miesto

Výsledky:



1. Abdel Said (Egypt) 60,06 s

2. Mark McAuley (Ír.) 64,94

3. Malin Baryardová-Johnssonová (Švéd.) 65,14

4. Bronisla CHUDYBA (SR) 65,54

Šamorín 27. apríla (TASR) - V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne pokračovala v piatok prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. V disciplíne Against the Clock najvýznamnejšej kategórie CSIO 5* vyhral Egypťan Abdel Said na koni Beauminka.povedal Said.Za egyptským jazdcom skončil na druhom mieste Mark McAuley z Írska (Jacintha Vh Kriekenhof) a tretia bola Švédka Malin Baryardová-Johnssonová na H&M Second Chance. Slovák Bronislav Chudyba obsadil štvrtú priečku.uviedol po úspešných pretekoch Chudyba.