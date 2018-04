V Šamoríne v úvodný deň triumf Baryardovej-Johnssonovej a Guerdata

Na druhom mieste skončil Talian Paolo Adorno na Fer ZG a tretí bol Rakúšan Miklos Tassilo Csillaghy s Christinom.

Šamorín 26. apríla (TASR) - V rezorte x-bionic® sphere v Šamoríne vo štvrtok odštartovala prestížna tímová súťaž Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia 2018. V prvej súťaži Two Phases navýznamnejšej kategórie CSIO 5* zvíťazila Švédka Malin Baryardová-Johnssonová na koni H&M Second Chance.



Na druhom mieste skončil Talian Paolo Adorno na Fer ZG a tretí bol Rakúšan Miklos Tassilo Csillaghy s Christinom. V druhej súťaži Against the Clock kategórie CSIO 5* sa z víťazstva tešil Švajčiar Steve Guerdat na koni Corbinian, druhý bol jeho krajan Paul Estermann na Curtis Sitte a tretia skončila Nemka Laura Klaphake s Camalitou.