Futbalista Jese Rodriguez bude hosťovať v Betise Sevilla

Od decembra 2016 má na konte jediný štart za PSG, minulý týždeň sa dostal na trávnik v závere pohárového zápasu so Štrasburgom.

Sevilla 29. januára (TASR) - Španielsky futbalista Jese Rodriguez bude do konca sezóny hosťovať v Betise Sevilla. V utorok o tom informoval jeho kmeňový klub Paríž St. Germain. Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do metropoly Francúzska v roku 2016, v silnej konkurencii sa však nepresadil. Postupne hosťoval v Las Palmas a Stoke City. Od decembra 2016 má na konte jediný štart za PSG, minulý týždeň sa dostal na trávnik v závere pohárového zápasu so Štrasburgom. Informovala o tom agentúra AFP.