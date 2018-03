Súboj Joshua a Parkera: Rivali už majú za sebou váženie

Joshua je výrazne ľahší než pri minulom vystúpení, októbrových 115 kilogramov proti Carlosovi Takamovi bolo najviac v jeho kariére.

Cardiff 30. marca (TASR) - Britský profesionálny boxer Anthony Joshua bude v sobotňajšom unifikačnom súboji superťažkej divízie s Novozélanďanom Josephom Parkerom najľahší za uplynulých šesť zápasov. Na piatkovom oficiálnom vážení mal 109,7 kilogramu, jeho súper 107 kilogramov.



Joshua je výrazne ľahší než pri minulom vystúpení, októbrových 115 kilogramov proti Carlosovi Takamovi bolo najviac v jeho kariére. "Cítim sa lepšie, uvidíte, že budem oveľa rýchlejší a pohotovejší. Zhodenie váhy prospelo mne aj mojim reflexom," povedal šampión organizácií IBF, WBA (Super) a IBO pre Sky Sports. Držiteľ titulu verzie WBO je ešte o čosi ľahší, aj on vyzeral v top kondícii. "Sme na tom podobne, takže sa dá očakávať rýchly duel s tvrdými údermi. Som pripravený na vojnu, Joshua na mňa musí vyslať všetko, čo má, pokiaľ ma chce zdolať," uviedol Parker.



Váženie sa v Cardiffe konalo v Motorpoint Arene, súboj sa uskutoční na vypredanom Principality Stadium pred 80.000 divákmi. V profesionálnej kariére dosiaľ nezdolaní boxeri by mali do ringu vstúpiť okolo 22.30 h SELČ.