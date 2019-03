Jubilejná konfrontácia Košíc s Popradom bez jednoznačného favorita

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Košíc: 0:1, 5:2, 4:3 (pp), 3:1, 3:5



Košice - Poprad v play off:



1996/1997, semifinále: Košice 3:0 na zápasy



1997/1998, semifinále: 3:0



2001/2002, štvrťfinále: 0:3



2005/2006, semifinále: 0:4



2007/2008, štvrťfinále: 4:1



2009/2010, štvrťfinále: 4:1



2010/2011, finále: 4:1



2012/2013, štvrťfinále: 4:3



2014/2015, semifinále: 4:1







Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, 11. marca: Košice - Poprad



2. zápas, 12. marca: Košice - Poprad



3. zápas, 15. marca: Poprad - Košice



4. zápas, 16. marca: Poprad - Košice



5. zápas, 18. marca: Košice - Poprad



6. zápas, 20. marca: Poprad - Košice



7. zápas, 22. marca: Košice - Poprad

Košice/Poprad 10. marca (TASR) - Po štyroch rokoch sa v sérii play off stretnú hokejisti HC Košice a HK Poprad. Východniarske derby by vzhľadom na postavenie tímov v tabuľke po základnej časti (4. a 5.) malo priniesť vyrovnanú sériu bez výrazného favorita. Na zaujímavosti série pridáva aj fakt, že všetkých 5 vzájomných zápasov v základnej časti vyhral hosťujúci tím.Popradčania trikrát zvíťazili v Steel aréne (1:0, 4:3 pp, 5:3), Košičania zase vyhrali oba zápasy pod Tatrami (5:2, 3:1). V tabuľke po základnej časti mali "oceliari" 109 bodov, ich najbližší súper iba o štyri menej. Košičania strelili viac gólov (190:168) a v porovnaní s Popradom aj menej inkasovali (135:147).V histórii najvyššej súťaže je východniarske derby pomerne častou dvojicou v play off. Tímy sa vo vyraďovacích bojoch doteraz stretli už deväťkrát, v pomere 7:2 boli doteraz úspešnejší Košičania. Tí zvíťazili aj v jedinom východniarskom finále v roku 2011, keď majstrovský hetrik zavŕšili triumfom 4:1 na zápasy.Predošlá vzájomná konfrontácia v play off sa odohrala v semifinále 2015. Košičania vyhrali 4:1 na zápasy a neskôr sa po finálovom triumfe nad Banskou Bystricou tešili zo zatiaľ posledného majstrovského titulu.Košičania striedali v závere základnej časti víťazstvá s prehrami, na play off sa však naladili presvedčivými víťazstvami v Žiline (7:1) a nad Liptovským Mikulášom (4:0). Víťazne naladení pôjdu do vyraďovačky aj "kamzíci," ktorí vyhrali šesť zo siedmich zápasov v závere základnej časti. Tú zakončili cenným víťazstvom 5:2 v Banskej Bystrici.