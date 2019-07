NHL: Jurčo sa dohodol s Edmontonom na ročnej zmluve

V minulej sezóne pôsobil 26-ročný krídelník v nižšej zámorskej súťaži AHL v tímoch Springfield Thunderbirds a Charlotte Checkers, s ktorým získal prestížny Calderov pohár.

New York 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol na ročnej zmluve s klubom NHL Edmonton Oilers. Podľa TSN mu kontrakt vynesie 750.000 dolárov.



V minulej sezóne pôsobil 26-ročný krídelník v nižšej zámorskej súťaži AHL v tímoch Springfield Thunderbirds a Charlotte Checkers, s ktorým získal prestížny Calderov pohár. Jurčo sa stal prvým Slovákom, ktorý vybojoval Calderov pohár počas svojej kariéry dvakrát, z majstrovského titulu v AHL sa tešil aj v roku 2013 v drese Grand Rapids Griffins. Checkers, ktorí sú farmou klubu NHL Carolina Hurricanes, dominovali v nižšej zámorskej súťaži prakticky celú sezónu. V play off zaznamenal slovenský útočník 18 bodov v 18 zápasoch.



V NHL odohral Jurčo v dresoch Detroitu Red Wings a Chicaga Blackhawks 201 zápasov v základnej časti, strelil 22 gólov a nazbieral 50 bodov. V play off nastúpil na 10 duelov s bilanciou 1+1.