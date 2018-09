Juventus odskočil Neapolu na šesť bodov, Allegri vyzdvihol Ronalda

Slovenský stredpoliar Marek Hamšík nastúpil v drese Neapolu od začiatku, príliš sa však nepresadil a v 69. minúte ihrisko opustil.

Turín 30. septembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín nestratili body ani v siedmom kole talianskej Serie A, keď si na domácej pôde poradili v šlágri s Neapolom 3:1 a neúplnú ligovú tabuľku vedú so šesťbodovým náskokom pred SSC. Mužom zápasu bol Cristiano Ronaldo, ktorý síce neskóroval, ale mal prsty vo všetkých troch góloch svojho tímu. Slovenský stredpoliar Marek Hamšík nastúpil v drese Neapolu od začiatku, príliš sa však nepresadil a v 69. minúte ihrisko opustil.



Neapol viedol od 10. minúty po zásahu belgického stredopoliara Driesa Mertensa. "Začali sme nervózne, strácali sme lopty a inkasovali sme," povedal tréner Juventusu Massimiliano Allegri pre Sky Sport Italia. Po slabšom úvode sa Juventus postupne rozbiehal a preberal aktivitu. Vyrovnania sa domáci dočkali v 26. minúte, keď presný Ronaldov center zužitkoval hlavou chorvátsky vicemajster sveta Mario Mandžukič. Ten istý hráč sa v úvode druhého polčasu postaral aj o vedúci zásah Juventusu a opäť bol pri tom CR7. Jeho tvrdú strelu vyrazil David Ospina len na žrď, lopta sa dostala k Mandžukičovi, ktorý ju zasunul do poloprázdnej brány. Allegri pochválil výkon Ronalda, aj keď neskóroval. "Ronaldo si užíva futbal, veľmi dobre k nám zapadol. Má rovnakú radosť z toho, keď gól strelí, alebo naň prihrá. Dnes predviedol viacero krásnych pasov. Myslím, že v tomto zápase a v prvej polhodine Ligy majstrov proti Valencii to bol jeho najlepší výkon v sezóne," dodal Allegri.



Šance Neapola výrazne klesli po hodine hry, keď dostal Mario Rui druhú žltú kartu a hostia dohrávali s desiatimi mužmi. "Bol to povrchný verdikt rozhodcu. Dlho uvažoval, kým mu ukázal druhú žltú kartu. Som však nahnevaný na môj tím, pretože sme mali výborný začiatok, ale zrazu sme začali hrať laxne a dovolili sme Juventusu, aby získal sebavedomie," povedal pre Sky Sport Italia tréner Neapola Carlo Ancelotti. Hostia mohli v oslabení vyrovnať, ale Josemu Callejonovi sa to nepodarilo a napokon výhru "Starej dámy" spečatil obranca Leonardo Bonucci, keď v 76. minúte doklepol do siete Ronaldovi hlavičku po rohu. "Po vylúčení sme prestali hrať a takmer sme za to pykali. Mali sme šťastie pri Callejonovej šanci, to sa nemôže stávať," dodal Allegri. Pre Neapol to bola druhá prehra v aktuálnej sezóne Serie A. "Bolo to dôležité víťazstvo. Pred Neapolom máme teraz šesťbodový náskok. Výsledky z takýchto zápasov rozhodujú," povedal podľa AP strelec tretieho gólu Bonucci, ktorý sa do Juventusu vrátil po sezóne v AC Miláno.



Oba tímy čaká v priebehu týždňa Liga majstrov. Juventus sa predstaví bez suspendovaného Ronalda proti švajčiarskemu Young Boys Bern a Neapol privíta pod Vezuvom finalistu z poslednej edície LM FC Liverpool.



V rímskom derby vyhrali futbalisti AS nad Laziom 3:1. Víťazný gól domácich strelil srbský legionár Aleksandar Kolarov, ktorý hral za Lazio v rokoch 2007-2010 a v roku 2009 strelil v derby gól do siete AS. Jediný hráč, ktorý predtým skóroval v "Derby della Capitale" za oba kluby, bol v 50-tych rokoch Arne Selmonson.