Juventus oficiálne predstavil Ronalda: Chcem tu písať históriu

Ronaldo bude aj v Juventus nosiť svoje tradičné číslo 7.

Turín 16. júla (TASR) - Cristiana Ronalda v pondelok večer oficiálne predstavili ako novú posilu Juventusu Turín. Portugalský futbalista sa už minulý týždeň dohodol s talianskym šampiónom na zmluve do 30. júna 2022. Juventus zaplatí Realu Madrid za prestup viac ako 100 miliónov eur v priebehu dvoch rokov.



"Chcem v novom pôsobisku písať históriu. Dúfam, že Juventusu pomôžem vyhrať Ligu majstrov a dokážem všetkým v Taliansku, že som hráč špičkovej úrovne. Budem na novú sezónu dobre pripravený," povedal Ronaldo počas večernej tlačovej konferencie. Zdôraznil, že jeho kariéra je stále ako "sen" a rozhodnutie prestúpiť do Turína označil za "jednoduché, pretože Juventus je jeden z najlepších tímov na svete."



Ronaldo priletel do Turína aj s priateľkou Georginou Rodriguezovou a mamou Mariou Dolores už v nedeľu. Stalo sa tak v tajnosti, aby sa vyhol davu fanúšikov. Početný dav priaznivcov ho však už v pondelok ráno vítal v meste. "Prines nám titul v Lige majstrov!" skandovali priaznivci Juventusu a Ronaldo im odpovedal pozdravmi a autogramami.



Počas špeciálneho a akciami nabitého dňa "#CR7DAY", ako ho na sociálnych sieťach Juventus nazval, potom absolvoval Ronaldo aj lekársku prehliadku v komplexe Jmedical. Po celom meste umiestnili asi 5000 plagátov s podobizňou novej posily a klubová predajňa nestačila obsluhovať záujemcov. Po zdravotných testoch navštívil Ronaldo nových spoluhráčov v tréningovom centre Continassa. Ako prvý sa s ním pozdravil stredopoliar Stefano Sturaro, nasledovalo stretnutie s trénerom Massimilianom Allegrim.



Večer Ronalda oficiálne predstavili zástupcom médií na tlačovej konferencii, o ktorú bol medzi novinármi obrovský záujem a pred press centrom sa tvoril dlhý rad. O deviatej večer nasledovala veľká "party" pre fanúšikov na Allianz štadióne s hudobným programom, laserovou šou i ohňostrojom.



Ronaldo bude aj v Juventus nosiť svoje tradičné číslo 7. V predchádzajúcej sezóne hrával so sedmičkou na drese kolumbijský krídelník Juan Cuadrado, no teraz sa ho vzdal.



Tridsaťtriročný útočník pôsobil v Reale od roku 2009, keď prišiel z Manchestru United za 94 miliónov eur. Teraz sa stal najdrahším hráčom histórie Juventusu. So španielskym klubom vybojoval dva ligové tituly i štyri triumfy v Lige majstrov, no svoj odchod naznačil už po májovom finále LM, v ktorom Real zdolal FC Liverpool 3:1.



Za deväť rokov sa stal najlepším strelcom histórie Realu, keď v 438 stretnutiach strelil 451 gólov. Podieľal sa na zisku 16 trofejí (La Liga: 2011/2012, 2016/2017, Copa del Rey: 2010/2011, 2013/2014, španielsky Superpohár: 2012, 2017, Liga majstrov: 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, európsky Superpohár: 2014, 2016, 2017, MS klubov: 2014, 2016, 2017). Počas pôsobenia v "bielom balete" ho štyrikrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu sveta, prvú z piatich Zlatých lôpt získal ešte ako hráč Manchestru United.