Juventus uhral v Amsterdame cennú remízu, Allegri velebil Ronalda

Amsterdam 11. apríla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opäť potvrdil, že vo vyraďovacích zápasoch Ligy majstrov je na neudržanie. Rybičkou do siete Ajaxu Amsterdam zabezpečil Juventusu Turín remízu 1:1 a dobrú východiskovú pozíciu pred domácou štvrťfinálovou odvetou (16. apríla). Ronaldo, ktorý sa vrátil na trávniky po vyše dvojtýždňovej pauze zavinenej zranením, zaznamenal rekordný 125. gól v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.



Po zápase si od trénera Juventusu Massimiliana Allegriho vyslúžil veľkú pochvalu. "Ronaldo ukázal, že je na inej úrovni ako ostatní hráči. Jeho tajming a pohyb je úplne odlišný. Jeho veľkou devízou je aj brilantná technika. Súperi sa ho v šestnástke snažia brániť a zastaviť, no často sú bezmocní," uviedol Allegri pre akreditované médiá na adresu Ronalda, ktorý v marci hetrikom vystrieľal postup "starej dámy" v domácej osemfinálovej odvete s Atleticom Madrid.



V amsterdamskej aréne sa hral od úvodného hvizdu svižný, dynamický futbal, útoky sa prelievali z jednej strany na druhú. Ajax bol aktívnejší, no nevyužil ani jednu zo šancí a v závere prvého polčasu inkasoval. Na center Joaa Cancela si nabehol Ronaldo a zabezpečil hosťom vedenie. Do druhého polčasu vleteli hráči Ajaxu ako uragán a už po 30 sekundách vyrovnali zásluhou Brazílčana Davida Neresa. V závere mohol Juventus strhnúť víťazstvo na svoju stranu, striedajúci Douglas Costa však po dravom krídelnom prieniku opečiatkoval žrď.



"Základom nášho úspešného výsledku v Amsterdame bol dobrý výkon v defenzíve, naša obrana bola kompaktná. Výsledok 1:1 je lepší ako 0:0, pretože sme dokázali na pôde súpera skórovať, musíme sa však mať na pozore. Všetko je otvorené. Dobre vieme, čoho je Ajax schopný vonku. V osemfinálovej odvete vyhral na pôde Realu Madrid 4:1 a vyradil trojnásobného obhajcu trofeje zo súťaže. Pred Ajaxom máme rešpekt, nemáme však strach. Máme veľkú šancu postúpiť do semifinále a urobíme všetko pre to, aby sme ju využili. Doma budeme hrať na víťazstvo," zdôraznil Allegri.



Viacerým hráčom Ajaxu sa domáca remíza málila. Frenkieho de Jonga, ktorý bol motorom stredovej formácie holandského tímu, mrzel inkasovaný gól do šatne. "Škoda, že sme si neudržali čisté konto. V šatni nám tréner Erik Ten Hag prízvukoval, aby sme pokračovali v aktívnej hre a zlepšili niektoré detaily. Do druhého polčasu sme vstúpili s veľkým odhodlaním a výsledkom bol rýchly vyrovnávajúci gól. Pred odvetou neskladáme zbrane a zabojujeme o postup do semifinále. Bude nám síce chýbať suspendovaný Nico Tagliafico, no na lavičke máme ďalších hráčov, ktorí ho môžu nahradiť," povedal de Jong pre uefa.com.