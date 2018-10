Juventus vytvoril nový klubový rekord, Allegri ocenil prístup hráčov

Juventus pod Allegriho taktovkou naplno bodoval v úvodných siedmich kolách talianskej Serie A i v dvoch vystúpeniach v Lige majstrov.

Turín 3. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín vyhrali aj deviaty zápas v novej sezóne a vytvorili nový klubový rekord. Trénerovi Massimilianovi Allegrimu sa podarilo to, čo nedokázal ani Carlo Carcano, ktorý v úvode ročníka 1930/1931 priviedol partiu na čele s kanonierom Raimundom Orsim k ôsmim víťazstvám za sebou.



Juventus pod Allegriho taktovkou naplno bodoval v úvodných siedmich kolách talianskej Serie A i v dvoch vystúpeniach v Lige majstrov. V utorok zdolal vďaka hetriku Paula Dybalu Young Boys Bern 3:0. Doposiaľ posledný hráč Juventusu, ktorý strelil v zápase LM tri góly, bol v novembri 2013 Arturo Vidal. Čiľanovi sa to podarilo v súboji s FC Kodaň.



Allegri kvitoval, že jeho zverenci nepodcenili Bern a napriek absencii potrestaného Cristiana Ronalda išli od úvodných minút za víťazstvom. "Chcem oceniť prístup celého mužstva. Veľmi nám pomohol rýchly gól, potom sa nám už ľahšie dýchalo. Jediným negatívom snáď bolo to, že sa nám nepodarilo zvíťaziť ešte vyšším rozdielom, lebo šancí sme na to mali neúrekom. V konečnom účtovaní môže zavážiť každý gól. Celkovo to bol však výborný výkon. Hráči rastú a výkonnostne napredujú. Vyhrať úvodných deväť zápasov sezóny je skvelé vysvedčenie," uviedol kouč "starej dámy" pre uefa.com.



Dybala po pase Leonarda Bonucciho volejom rozvlnil sieť už v piatej minúte a dostal domácich na koňa. "Po náročnej víkendovej skúške proti SSC Neapol sme potrebovali takýto zápas. Teší ma, že sme našich fanúšikov potešili dobrou hrou a víťazstvom. Počas celých 90 minút sme boli maximálne koncentrovaní, ani na chvíľu sme nepoľavili. Pri prvom góle som bol v zložitej situácii, lebo som nemal dostatok času na to, aby som kontroloval loptu. Vystrelil som z voleja a padlo to tam. Bonucci mi adresoval skvelý dlhý pas," pochválil Dybala skúseného stopéra, ktorý sa vrátil do Juventusu po krátkej anabáze v AC Miláno.



Kormidelník Bernu Gerardo Seoane priznal, že Juventus bol jasne lepším tímom. "Taliansky šampión nám uštedril lekciu. Z tejto prehry si musíme všetci zobrať ponaučenie, hráči i tréneri. Karty boli od začiatku rozdané. Juventus patrí k ašpirantom na titul, my sme v skupinovej fáze Ligy majstrov prvýkrát. Vieme, na ktoré miesto v skupine patríme. V každom zápase sa snažíme zo seba vydať maximum, no uvedomujeme si, že súperi majú vyššiu kvalitu a niečo nám chýba, aby sme dosiahli ich úroveň."