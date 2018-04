Juventus zakopol s Crotone, Neapol sa k nemu priblížil na štyri body

Serie A - 33. kolo:



AS Rím - FC Janov 2:1 (1:0)



Góly: 17. Ünder, 52. Zukanovič (vlastný) - 61. Lapadula







FC Crotone - Juventus Turín 1:1 (0:1)



Góly: 65. Simy - 17. Alex Sandro







ACF Fiorentina - Lazio Rím 3:4 (2:2)



Góly: 16., 31. a 54. Veretout (druhý z 11 m) - 39. Alberto, 45.+1 Caceres, 69. Anderson, 73. Alberto, ČK: 7. Sportiello - 14. Murgia







SSC Neapol - Udinese Calcio 4:2 (1:1)



Góly: 45.+2 Insigne, 64. Albiol, 70. Milik, 75. Tonelli - 41. Jankto, 55. Ingelsson



/M. Hamšík (Neapol) hral do 57. minúty/







Sampdoria Janov - Bologna FC 1909 1:0 (0:0)



Gól: 90.+3 Zapata







Spal 2013 - Chievo Verona 0:0







FC Turín - AC Miláno 1:1 (0:1)



Góly: 71. De Silvestri - 9. Bonaventura, ČK: 90.+4 De Silvestri







Hellas Verona - Sassuolo Calcio 0:1 (0:1)



Gól: 38. Lemos



/Ľ. Tupta (Hellas) sedel na lavičke náhradníkov/

Rím 19. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín v stredajšom zápase 33. kola talianskej Serie A iba remizovali na pôde zachraňujúceho sa FC Crotone 1:1. Zverenci trénera Massimiliana Allegriho majú na konte už len štvorbodový náskok pred druhým SSC Neapol, ktorý doma potvrdil rolu favorita a zvíťazil nad Udinese Calcio 4:2.SSC v základnej zostave s kapitánom Marekom Hamšíkom dvakrát prehrával, ale po zmene strán dokázal otočiť skóre a zaistil si minimálne druhú priečku v tomto ročníku Serie A. Nasledujúce kolo prinesie megašláger medzi úradujúcim majstrom Juventusom a SSC Neapol, ktorý je na programe v nedeľu v Turíne a môže veľa napovedať do boja o titul.V drese Fiorentiny exceloval francúzsky stredopoliar Jordan Veretout, ani jeho hetrik však na body nestačil. Toskánsky tím prehral na svojom Štadióne Artemia Franchiho s Laziom Rím 3:4.Hellas Verona stále figuruje na predposlednom mieste tabuľky a hrozí mu zostup do Serie B. V stredu prehral doma so Sassuolom 0:1, z lavičky náhradníkov sledoval trápenie svojich spoluhráčov Ľubomír Tupta. Hellas stráca na záchranu štyri body.AC Miláno si pripísalo už štvrtý nerozhodný výsledok v rade po deľbe bodov 1:1 na pôde FC Turín.