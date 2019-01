Juventus zdolal Lazio 2:1, pred Neapolom má 11-bodový náskok

V ďalšom zápase hrala Atalanta na domácej pôde s AS Rím nerozhodne 3:3. Parma, v drese ktorej nastúpil stredopoliar Juraj Kucka, neudržala dvojgólový náskok proti S.P.A.L. 2013 a podľahla 2:3.

Rím 27. januára (TASR) - Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola talianskej Serie A na pôde Chieva Verona 4:3. Slovenský obranca Dávid Hancko nastúpil prvýkrát v tejto sezóne v základnej zostave toskánskeho klubu, ktorý prerušil trojzápasovú šnúru bez víťazstva.



V ďalšom zápase hrala Atalanta na domácej pôde s AS Rím nerozhodne 3:3. Parma, v drese ktorej nastúpil stredopoliar Juraj Kucka, neudržala dvojgólový náskok proti S.P.A.L. 2013 a podľahla 2:3.



Prehru zaknihoval aj Inter Miláno, ktorý prekvapujúco podľahol v Turíne domácemu FC 1:0. Slovenský reprezentant Milan Škriniar odohral za hostí celý zápas. Interu patrí v priebežnej tabuľke tretia priečka so ziskom 40 bodov. Na druhý Neapol stráca osem bodov.



Sériový šampión Juventus Turín zvíťazil nad Laziom Rím 2:1 a zvýšil náskok na čele tabuľky pred Neapolom na jedenásť bodov.



Sumáre - 21. kolo:

Chievo Verona - AC Fiorentina 3:4 (1:2)



Góly: 38. Stepiňski, 60. Pellissier (z 11 m), 89. Djordjevič - 79. a 86. Chiesa, 4. Muriel, 27. Benassi, ČK: 60. Benassi (Fiorentina)



/D. Hancko (Fiorentina) odohral celý zápas/





FC Bologna - Frosinone Calcio 0:4 (0:2)



Góly: 21. a 75. Ciano, 18. Ghiglione, 52. Pinamonti, ČK: 13. Mattiello (Bologna)





Atalanta Bergamo - AS Rím 3:3 (1:3)



Góly: 44. Castagne, 59. Toloi, 71. Zapata – 3. a 33. Džeko, 40. El Shaarawy





FC Parma - S.P.A.L. 2013 2:3 (1:0)



Góly: 11. a 54. Inglese (prvý z 11 m) – 70. Valoti, 75. Petagna, 87. Fares



/J. Kucka (Parma) odohral celý zápas + ŽK/





FC Turín - Inter Miláno 1:0 (1:0)



Gól: 35. Izzo, ČK: 86. Politano (Inter)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/





Lazio Rím - Juventus Turín 1:2 (0:0)



Góly: 59. Can (vl.) - 74. Cancelo, 88. Ronaldo (z 11 m)