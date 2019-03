Juventus zdolal Udinese, Ronalda zastúpil dvojgólový Kean

Tréner obhajcu a suverénneho lídra ligy Massimiliano Allegri šetril pred utorkovým odvetným duelom osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 proti Atleticu Madrid viaceré opory.

Turín 9. marca (TASR) - V piatkovom zápase 27. kola talianskej Serie A zvíťazil Juventus Turín na domácej pôde nad Udinese presvedčivo 4:1. Oddychujúceho Cristiana Ronalda dokázal zastúpiť len 19-ročný Moise Kean, ktorý dvakrát skóroval a po faule naňho premenil pokutový kop Emre Can.



Mladík Kean otvoril skóre duelu už v 11. minúte, keď využil center Alexa Sandra z ľavej strany. Druhý gól pridal ešte do polčasu, keď zachytil rozohrávku obrany súpera a po úniku z takmer polovice ihriska prekonal Mussa v bránke hostí. Kean nastúpil prvýkrát v tejto sezóne od začiatku stretnutia a za svoj výkon si pri striedaní v 80. minúte vyslúžil ovácie tribún.



"Ak ma tréner potrebuje, vždy som pripravený tímu pomôcť. Byť súčasťou Juventusu mi veľmi pomáha. Chcem sa sústavne zlepšovať a toto je pre mňa to najlepšie miesto," povedal Kean, ktorý už má na svojom konte aj štart za taliansky národný tím. Kean mal podiel aj na treťom góle Juventusu, keď ho v šestnástke fauloval striedajúci Opoku. Nariadený pokutový kop premenil v 67. minúte rutinérsky Emre Can. Hostia inkasovali aj štvrtý gól, keď už o 4 minúty neskôr neustrážili po centri Bentancura hlavičkujúceho Matuidiho. Čestný zásah Udinese zaznamenal 5 minút pred koncom riadneho hracieho času Kevin Lasagna. "Stará dáma" vedie ligu s luxusným 19-bodovým náskokom pred druhým Neapolom a jasne mieri za ôsmym majstrovským titulom v sérii.