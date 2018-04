Kanaďanke Bouchardovej má pomôcť z krízy tréner Lansdorp

Dvadsaťštyriročná Bouchardová hľadá v sezóne 2018 stále formu.

Berlín 9. apríla (TASR) - Kanadská tenistka Eugenie Bouchardová sa dohodla na spolupráci so 79-ročným trénerom Robertom Lansdorpom.



"Krátko pred turnajom Miami Open sa rozišla s doterajším koučom Haraldom Salomonom a počas minulých dní sa pripravovala v Kalifornii pod vedením Lansdorpa," informoval internetový portál spox.com. Niekdajšia finalistka Wimbledonu a aktuálne 111. hráčka rebríčka by rada nastúpila za Kanadu v aprílovom stretnutí Pohára federácií proti Ukrajine.



Dvadsaťštyriročná Bouchardová hľadá v sezóne 2018 stále formu. Bývalá svetová päťka si na svoje konto pripísala štyri víťazstvá a sedem prehier. Po konci v Charlestone proti Talianke Sare Erraniovej skonštatovala: "Niekedy sa cítim dobre, niekedy netuším, čo sa deje." Podľa vlastných slov jej chýba zápasová prax: "Je to ťažké. Dva týždne trénujem, potom prehrám jeden zápas, opäť dva týždne trénujem, aby som prehrala. Potom som o to nervóznejšia a pociťujem väčší tlak."



Američan trénoval medzi inými Peta Samprasa, Mariu Šarapovovú, Monicu Selešovú a Lindsay Davenportovú. V roku 1979 priviedol k titulu na US Open vtedy iba 16-ročný Tracy Austinovú, ktorá sa neskoršie s médiami podelila so skúsenosťami s "drsným" Lansdorpom. Keď ju po povestnom drile postihla hyperventilácia, údajne na ňu zakričal: "Nabudúce si prines papierové vrecko a môžeš do neho dýchať!"