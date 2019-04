Kanade na MS v hokeji pomôže známy obranca Vancouveru

Vedenie kanadského tímu by malo čoskoro oficiálne oznámiť prvú predbežnú nomináciu na MS, prvé mená však už prenikli na verejnosť.

Vancouver 28. apríla (TASR) - Obranca Vancouveru Troy Stecher posilní kanadskú hokejovú reprezentáciu na májových MS na Slovensku. O jeho štarte na šampionáte informovala rozhlasová stanica Sportsnet 650. Dvadsaťpäťročný Stecher si v 78 zápasoch základnej časti NHL pripísal v drese Canucks 23 bodov za dva góly a 21 asistencií.



Vedenie kanadského tímu by malo čoskoro oficiálne oznámiť prvú predbežnú nomináciu na MS, prvé mená však už prenikli na verejnosť. Podľa TSN by na šampionáte nemali chýbať ani brankár Pittsburghu Matt Murray, center Toronta John Tavares a krídelník Mark Stone z Vegas. Kanada je v poradí tretím súperom Slovákov v košickej A-skupine, zverenci trénera Craiga Ramsayho sa so zámorským výberom stretnú v Steel aréne v pondelok 13. mája o 20.15 h.