Kanadu posilní na MS útočník Colorada Tyson Jost

Kanada potrebovala doplniť káder o jedného hráča po tom, ako Slovensko musel nútene pre zranenie opustiť hviezdny útočník Toronta Maple Leafs John Tavares.

Ottawa 10. mája (TASR) - Kanadský tím na hokejových majstrovstvách sveta v Bratislave a v Košiciach posilní center Colorada Avalanche Tyson Jost. Podľa TSN by sa mal k tímu pripojiť v priebehu víkendu.



Dvadsaťjedenročný Jost strelil za Avalanche 11 gólov a pridal 15 asistencií v 70 dueloch základnej časti. V play off pridal tri presné zásahy a jednu asistenciu. Colorado vypadlo v druhom kole v siedmich zápasoch so San Jose Sharks.



Kanada v úvodnom zápase na MS prehrala v piatok v Košiciach s Fínskom 1:3. "Javorové listy" čaká v nedeľu zápas s Veľkou Británou a v pondelok so Slovenskom.