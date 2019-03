Kane pre nešpecifikované zranenie vynechá duel proti Avalanche

Podľa niektorých informácií by Kaneove zranenie mohlo mať súvis s údermi do hlavy od slovenského obrancu a kapitána Bostonu Bruins Zdena Cháru zo stredajšieho vzájomného zápasu.

San Jose 1. marca (TASR) - Útočník Evander Kane z hokejového klubu zámorskej NHL San Jose Sharks pre nešpecifikované zranenie vynechá piatkový duel proti Coloradu Avalanche. Sharks v spomínanom zápase bude tiež chýbať Erik Karlsson, ktorého trápi zranený členok.



Podľa niektorých informácií by Kaneove zranenie mohlo mať súvis s údermi do hlavy od slovenského obrancu a kapitána Bostonu Bruins Zdena Cháru zo stredajšieho vzájomného zápasu, v ktorom "žraloci" prehrali 1:4. Na začiatku tretej tretiny po tvrdej hre Cháru Kane neudržal nervy na uzde a zaútočil na slovenského "obra". Chára následne uštedril Kaneovi niekoľko tvrdých rán. Po vzájomnej šarvátke dostali obaja hráči 2-minútový a 5-minútový osobný trest. Dvadsaťsedemročný Američan obdržal dodatočne aj 10-minútový trest za nešportové správanie.



Pri otázke novinárov, či ide o zranenie spodnej alebo hornej časti tela kouč Sharks Pete DeBoer nekonkretizoval druh zranenia, iba podotkol, že ide o zranenie "niekde v strede". "Kane prišiel so zranením, ktoré sme nečakali. Do zápasu proti Avalanche nenastúpi," povedal pred duelom DeBoer a dodal: "Nemám pre vás nič konkrétne. Neviem, či Evander zranenie utrpel v zápase proti Bruins."



San Jose sa aktuálne nachádza na druhej priečke Západnej konferencie. Na vedúce Calgary stráca 7 bodov.