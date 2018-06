Kane zostane v Tottenhame, zarobiť môže až 15 miliónov libier ročne

Dvadsaťštyriročný kanonier strelil v uplynulej sezóne Premier League 30 gólov.

Londýn 8. júna (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Kane podpísal v piatok nový šesťročný kontrakt s Tottenhamom Hotspur do konca sezóny 2023/24. Informoval portál bbc.com.



Kaneovi by sa mal podľa britských médií zdvojnásobiť doterajší plat 100.000 libier týždenne a údajne by aj s bonusmi mohol zarobiť až 15 miliónov libier ročne.



O jeho služby sa intenzívne zaujímal Real Madrid, Kane však zostal verný Spurs. "Práve som podpísal nový kontrakt a som z toho nadšený. Nemôžem sa dočkať, keď vás fanúšikov uvidím v nasledujúcej sezóne na našom novom štadióne," povedal Kane po podpise zmluvy.



Dvadsaťštyriročný kanonier strelil v uplynulej sezóne Premier League 30 gólov a Spurs pomohol k tretiemu miestu v tabuľke. V roku 2017 bol najlepší strelec v európskom futbale, keď dal dokopy za klub i reprezentáciu 56 gólov. O dva menej zaznamenal Lionel Messi a tri chýbali Cristianovi Ronaldovi. Zároveň je najlepší strelec Tottenhamu v ére Premier League, keď prekonal doterajší rekord 97 gólov Teddyho Sheringhama už o jedenásť zásahov (108 gólov v 153 zápasoch).



Debut v drese Anglicka si odkrútil v roku 2015 a odvtedy strelil trinásť gólov v 24 súbojoch, na majstrovstvách sveta v Rusku povedie svoju krajinu už ako kapitán.



Tottenham si už v máji poistil aj služby trénera Mauricia Pochettina, ktorý sa upísal do roku 2023.