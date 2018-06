Kanoistika: Mládková postúpila do A-finále K1 na 200 m

Beňo skončil v semifinále siedmy, Valová ôsma.

Belehrad 9. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Ivana Mládková sa na ME v Belehrade prebojovala do nedeľňajšieho A-finále K1 na 200 m. V druhom semifinále obsadila tretie miesto. Kajakár Ľubomír Beňo a singlkanoistka Lucia Valová nepostúpili do bojov o medaily. Beňo skončil v semifinále siedmy, Valová ôsma.