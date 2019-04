Kanoistika: O nájme pre Slávia UK sa rokuje, dohoda nie je istá

Oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava založil v roku 1968 olympionik a strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 1958 Ladislav Čepčiansky.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Otázka nájmu a využívania súčasných priestorov v karloveskej lodenici, v ktorých pôsobí klub rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava, ostáva otvorená. Po medializovaných informáciách o zvýšení nájomného a ultimáte, ktorý mal klub dostať, ak nepodpíše novú nájomnú zmluvu, sa všetky zúčastnené strany stretli, aby hľadali možnosť dohody.



"Na spoločnom rokovaní vo štvrtok 11. apríla sa zástupcovia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu UK a Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava zhodli, že chcú nájsť spoločné riešenie a prienik spolupráce, ktorým je šport," uviedla hovorkyňa univerzity Lenka Miller. Dodala, že pre FTVŠ je kľúčové, aby súčasťou spolupráce bol podiel kanoistického klubu v oblasti vzdelávania a prípravy športovcov fakulty, ako aj na výskumnej činnosti. "Kanoistický klub prisľúbil zvážiť svoje kapacity, ktoré vedia fakulte v týchto oblastiach poskytnúť," informovala.



Podľa predsedu kanoistického oddielu Miroslava Haviara sa k informáciám zo štvrtkového stretnutia má v utorok 16. apríla vyjadriť výbor klubu. "Sme za dohodu, nájomné podmienky však musia zohľadňovať možnosti, ktoré klub má," uviedol pre TASR. Hoci podľa jeho slov nehrozí, že by sa musel klub zo súčasných priestorov okamžite vysťahovať, ak by k dohode neprišlo, Haviar priznal, že otázkou prípadného sťahovania sa už v klube zaoberajú. "Áno, hovoríme aj o tom, kde by sme mohli nájsť iné miesto pre klub," povedal.



Kanoistický klub sídli už od konca 60-tych rokov minulého storočia v zrekonštruovanom bývalom dunajskom parníku Liptov v Karloveskej zátoke. Podľa medializovaných informácií začiatkom roka 2019 FTVŠ predložila klubu novú nájomnú zmluvu, ktorá mala nahradiť dovtedajšiu Dohodu o spolupráci, na základe ktorej klub neplatil za nájom lodenice, hradil však prevádzkové náklady, ako aj údržbu, úpravy a samotné zveľaďovanie lodenice. Plateniu nájomného, s ktorým rátala nová zmluva, sa klub nebránil, navrhovanú výšku (údajne 1000 eur za mesiac) však považoval vzhľadom na podmienky a zázemie, ktoré lodenica poskytuje, za neprimerané.



Oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava založil v roku 1968 olympionik a strieborný medailista z majstrovstiev sveta v roku 1958 Ladislav Čepčiansky. Medzi pretekárov klubu patrili napríklad kanoista Marián Ostrčil, vicemajster sveta z roku 2007 a taktiež Martina Kohlová, ktorá sa s Ivanou Kmeťovou stala v roku 2008 v pretekoch dvojkajakov majsterkou Európy. Klub sa môže popýšiť i nedávnym úspechom kajakárky Kataríny Pecsukovej, ktorá na olympijských hrách mládeže v roku 2018 v Buenos Aires získala striebornú medailu v šprinte.