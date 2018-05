Kanoisti Gelle s Botekom zvíťazili v Duisburgu v K2 na 500 m

SP v Duisburgu - A-finále



muži

K2 - 500 m: 1. Peter Gelle, Adam Botek (SR) 1:28,627 min., 2. Nicholas Matveev, Pierre-Luc Poulin (Kan.) +0,139 s, 3. Riley Fitzsimmons, Jordan Wood (Austr.) +0,227



ženy

K1 - 500 m: 1. Linnea Stensilsová (Švéd.) 1:48,285 min., 2. Anna Pulawská (Poľ.) +0,057 s, 3. Sarah Guyotová (Fr.) +0,188, ..., 5. Ivana MLÁDKOVÁ (SR) +1,101

Duisburg 26. mája (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti Peter Gelle a Adam Botek triumfovali na podujatí Svetového pohára v nemeckom Duisburgu v K2 mužov na 500 m. V sobotňajšom A-finále zvíťazili časom 1:28,627 min s náskokom 139 tisícin sekundy pred kanadskou dvojicou Nicholas Matveev a Pierre-Luc Poulin, tretí skončili Austrálčania Riley Fitzsimmons a Jordan Wood (+0,227).Gelle s Botekom figurovali v polovici trati až na piatej pozícii, ale vďaka skvelému finišu mohli sláviť triumf. Priamy postup do A-finále si vybojovali vďaka víťazstvu vo svojej rozjazde. Elitná slovenskáuž v piatok obsadila v Duisburgu druhé miesto na 1000 m.V sobotu bola v akcii aj Ivana Mládková, ktorá finišovala na piatej priečke v A-finále K1 žien na 500 metrov. Dosiahla v ňom čas 1:49,386 min, pričom za víťaznou Švédkou Linneou Stensilsovou zaostala o 1,101 sekundy. Mládková postúpila do A-finále po tom, čo predpoludním ovládla svoju semifinálovú jazdu.Účasť v A-finále tesne unikla Matejovi Rusnákovi v C1 mužov na 1000 m. V semifinále skončil na štvrtej pozícii, teda prvej nepostupovej. B-finále následne vyhral časom 3:54,139 min. V K1 na 1000 m sa Samuel Baláž rovnako zo semifinále kvalifikoval iba do B-finále, v ňom skončil štvrtý časom 3:32,306 min.