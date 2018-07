Kanoista Linka sa teší po zisku zlata v K4: Mali sme výborný štart

Najcennejší kov vybojovala aj juniorka Lucia Valová v C1 na 500 m, keď v záverečnom finiši zdolala Rusku Olgu Aleksandrovovú.

Auronzo 1. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike získali v nedeľu na MEJ a do 23 rokov v talianskom Auronze ďalšie dve zlaté medaily. Štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka triumfoval vo finále K4 na 500 m v kategórii U23 suverénne s takmer sekundovým náskokom pred Bielorusmi. Najcennejší kov vybojovala aj juniorka Lucia Valová v C1 na 500 m, keď v záverečnom finiši zdolala Rusku Olgu Aleksandrovovú.



V sobotu triumfovali Baláž s Linkom v K2 na 500 m. "Výborne sme dnes odštartovali, čakal som, že Ukrajinci s nami nevydržia do konca, podobné je to v ich prípade aj v seniorskej kategórii. Vedel som, že ich "trhneme", na dvojstovke sme vyrazili a nedokázali nás zastaviť. Pre mňa je to rozlúčkový šampionát v tejto vekovej kategórii, keďže už mám dve zlaté medaily z neho, môžem byť spokojný. Ešte sa čosi pokúsim pridať v mojej poslednej finálovej disciplíne K1 na 200 m," povedal Linka pre stránku canoe.sk.



Ďalší člen zlatého kvarteta Fraňa na margo pretekov uviedol: "Na šampionát sme sa veľmi dobre pripravili na tvrdej vode v Komárne, kde boli perfektné tréningy. Už v rozjazde to bolo dobré, ale finálová jazda bola jedna z našich najlepších na päťstovke, akú sme kedy šli. Teším sa z každej medaily, či už je to v seniorskej kategórii alebo U23, zvlášť keď ide o zlatú. Ďakujem hlavne trénerom, chalanom, všetkým za podporu. Je to neskutočne skvelý tím, je tu výborná atmosféra, všetkým sa nám darí, super."



Valová vo finále na C1 naplnila medailové ambície. "Lucia podala fantastický, bojovný výkon, vyrovnaný, držala sa súperiek a rozhodovalo sa až v závere na poslednej dĺžke bójky. Zašla naozaj pekne. Ešte ju čaká popoludní finále v C1 na 200 m," komentoval výkon Valovej šéf juniorskej reprezentácie Slovenska Marián Tesárik a zhodnotil aj zlaté vystúpenie káštvorky: "Chlapci chytili štart, šli veľmi rozumne, snažili sa neprepáliť tempo, strážili si Ukrajincov a Bielorusov vo vedľajších dráhach a posledných 200 metrov zabrali. odskočili im o dĺžku lode. Opakujem, išli rozumne, aby sa pri silnom vetre do chrbta nezatavili, urobili to múdro."