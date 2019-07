Kanoistka Škáchová má bronz, uspela v C1 do 23 rokov

výsledky - finále:



C1ž do 23 rokov: 1. Ana Satila (Br.) 101,06 s (0), 2. Alsu Minazovová (Rus.) 104,45 (4), 3. Monika ŠKÁCHOVÁ 105,95 (0), ... 10. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 166,00 (50)

Krakov 19. júla (TASR) - Slovenská kanoistka do 23 rokov Monika Škáchová získala bronzovú medailu na MS juniorov vo vodnom slalome. V sobotňajšom finále C1 v Krakove predviedla čistú jazdu, no za víťazkou Anou Satilovou zaostala o 4,89 sekundy. Striebro si vybojovala Ruska Alsu Minazovová. (+3,39).Finálová jazda nevyšla Soni Stanovskej, ktorá minula piatu bránku a s 50 trestnými sekundami skončila posledná.Nedarilo sa ani Jakubovi Stanovskému, keď ako jediný slovenský zástupca v K1 obsadil v semifinále 18. priečku a nepostúpil do finále.