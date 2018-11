Kapitán Lascelles predĺžil zmluvu s Newcastlom United

Dvadsaťštyriročného obrancu za jeho výkony odmenili novou zmluvou už v predchádzajúcej sezóne, no kouč Newcastlu Rafa Benitez teraz trval na ďalšom vylepšení kontraktu svojho zverenca.

Newcastle 1. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United podpísal novú šesťročnú zmluvu so svojim kapitánom Jamaalom Lascellesom. Opora zadných radov Newcastlu tak zostane pôsobiť v St. James Parku do júna 2024.



"Je pre mňa skvelá správa podpísať s Newcastlom zmluvu na dlhé obdobie. Vždy som chcel hrať v Premier League pred výbornými divákmi," vyhlásil Lascelles pre klubovú stránku.



Rodák z anglického mesta Derby prestúpil do Newcastlu z Nottinghamu Forest v roku 2014. Za "straky" nastúpil v 112 zápasoch, v ktorých dosiahol 8 gólov. V úlohe brankárskej jednotky v Newcastli pôsobí slovenský reprezentant Martin Dúbravka.