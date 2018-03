Kapitán ragby tímu Austrálie skončil po útoku muža so zlomenou lebkou

Austrálska ragbyová federácia v piatok uviedla, že Stannarda transportovali do nemocnice v St. Vincente po tom, čo ho napadol útočník o tretej hodine ráno.

Sydney 30. marca (TASR) - Kapitán austrálskeho reprezentačného výberu v sedmičkovom ragby James Stannard je v stabilizovanom stave po napadnutí útočníkom, ktorý mu v piatok ráno spôsobil zlomeninu lebky. Útok sa stal pri reštaurácii rýchleho občerstvenia.



Austrálska ragbyová federácia v piatok uviedla, že Stannarda transportovali do nemocnice v St. Vincente po tom, čo ho napadol útočník o tretej hodine ráno. Polícia v New South Wales už z útoku obvinila 22-ročného muža. Stannard sa na mieste incidentu nachádzal so skupinou spoluhráčov a s hlavným trénerom Andym Friendom. Pred útokom sa údajne s mužom rozprával mimo reštaurácie. Jeho dvaja spoluhráči Lewis Holland a Ben O'Donnell potom spolu s trénerom zadržali útočníka a počkali na príchod polície. Tím sa spoločne na večeri lúčil s jedným z hráčov, ktorý ukončil aktívnu činnosť.



Od 13. do 15. apríla sú v Gold Coast v štáte Queensland na programe Hry Commonwealthu, Stannardova účasť je však po tomto zranení nepravdepodobná.