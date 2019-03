Kapitán Rangers sa dostal do potýčky s fanúšikom priamo na ihrisku

Fanúšik Hibernianu vtrhol na ihrisko po tom, ako sa jeho tímu podarilo 15 minút pred koncom stretnutia vyrovnať zásluhou Floriana Kamberiho.

Edinburgh 9. marca (TASR) - Futbalista Glasgowu Rangers James Tavernier sa počas piatkového zápasu škótskej najvyššej súťaže proti Hibernians (1:1) dostal do potýčky s fanúšikom súpera priamo na hracej ploche.



Fanúšik Hibernianu vtrhol na ihrisko po tom, ako sa jeho tímu podarilo 15 minút pred koncom stretnutia vyrovnať zásluhou Floriana Kamberiho. Mladík sa vytrhol usporiadateľom a odkopol loptu práve v momente, keď sa ju kapitán Rangers snažil zodvihnúť zo zeme. Nasledovala "strkanica", ktorá však nestihla prerásť do bitky, keď od seba oboch aktérov včas odtrhli usporiadateľa.



Rangers patrí 4 kolá pred koncom základnej časti druhá priečka so stratou 7 bodov na vedúci Celtic. "Katolíci" majú k dobru sobotňajší domáci zápas proti Aberdeenu. Incident sa odohral len šesť dní po tom, ako fanúšikovia Hibernians hodili fľašu na stredopoliara Celticu Scotta Sinclaira počas štvrťfinále Škótskeho pohára (0:2). Informovala agentúra AP.